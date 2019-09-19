孩子贪玩手机 3大坏处家长须知

数字化时代，电子设备在日常生活中已经必不可少，既带来了便利，但也带来了一些问题。很多家长反映，自家孩子玩手机成瘾，一步都离不开。要是拿开手机，孩子脾气立马就上来了，家长一点办法也没有。家长是否应该从小就该抵制孩子玩手机呢？

现在的孩子越来越离不开手机

孩子离不开手机，已成为一种普遍的现象，而且出现了很多令人寒心的事情。家长不让孩子玩手机，孩子竟对父母拳打脚踢；还有一则新闻，一名男孩正值13岁花样年纪，母亲不让玩手机，竟精心谋划了一场谋杀，残忍地杀害了母亲。

本来方便人们生活的手机，竟成为了毁掉孩子的恶魔，让孩子变得暴力，伤害亲人，破坏家庭。即使大部分家长知道手机对孩子的坏处，但还是倾向于为孩子购置一部。

学校老师反映，孩子从小就有手机，要是带进学校，经常有意无意地在上课时拿出来，屡教不改，甚至在课堂玩手机游戏。与家长协商，总是以孩子有手机，好联系，出了事情能立即到为理由。

老师强调保持联系的媒介有很多，使用校园电话卡或者买一个电子智能手表，孩子不仅能查看时间，而且能拨打电话，一举两得，但很少有家长更换。家长可能觉得，现在每个人都有一部手机，自己的孩子也有一部是很正常的事情。

大部分家长都持这样的想法：如今每人都需要一部手机，孩子也不例外。但是我们要知道，孩子明显与成年人不同，思想很多方面都未成熟，他们的自控能力经受不住手机的诱惑，任何事情无法认真做好，严重影响到孩子的成长。

从小玩手机的孩子有以下3点表现

1.接触少，不合群

经常玩手机会麻痹人的神经，我们会发现常玩手机的孩子表情都很木讷。此类孩子大部分时间都是在玩手机，缺少与人交流的机会。人际能力得不到锻炼，时间一久，孩子性格上会变得孤僻、自闭，乃至心理出现缺陷。

2.情绪不稳定，无法自控

一些孩子沉浸在手机带来的快乐中，特别是在游戏世界里，为所欲为、自由开放、死掉了可以重来，对于死和生的概念薄弱，给孩子带来的伤害是巨大的。一旦他们回到了现实世界中，难以适应，不懂得如何待人处事，焦急、失望、无助常常会让孩子情绪失控，无法稳定。

3.视力低下

使用手机最大的一点坏处就是影响视力。尤其是孩子还在发育阶段，孩子长时间盯着手机，极容易造成视力低下，看东西会眯着眼睛。孩子自控力差，一玩就是很长时间，眼睛劳累也不休息，因此会看不清东西，眯着眼睛。若孩子玩手机时亮度过高，会眯着眼睛看手机，渐渐形成了看任何东西都眯着眼的坏习惯。

不单单是以上的坏处。孩子正值发育关键期，总是当个“低头族”，极易对自身的颈椎，腰椎等造成伤害，影响正常身高发育，甚至与同龄人相比差了几截。

人们的生活质量在提高，孩子也能用上手机。但是父母若不制定规章制度，约束孩子玩手机的行为，才是真正害了孩子！

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