孩子出现这3种情况 说明要补充营养了

每个人都希望自己拥有一个高挑的身材，家长们也期望孩子能够长高一些，所以对于孩子的生长发育非常重视，但是结果努力了很久，孩子身高却没有什么变化。

我们经常听见个子矮小的孩子在学校被嘲笑与欺负，小编身旁王阿姨家的孩子便是如此。王阿姨的孩子在五年级时，身高迅速增长，可自从上了六年级后就停止生长，到了初中以后身边同学都是高大壮实，王阿姨的儿子显得格外弱小，不免就被欺负。

孩子终于忍受不住，回到家向父母倾诉，王阿姨这时才意识到孩子似乎是缺营养了。其实在生活中，有很多孩子缺营养而妈妈们还不知，结果导致孩子发育迟缓，不如同龄人。那么有没有什么迹象能提醒妈妈们给孩子补充营养呢？

若孩子出现这3种情况，要及时补充营养

1.只横长，不竖长

若家长发现孩子只长肉不长个子，这表示孩子的身体营养平衡出现了问题，家长要留个心眼了，看看平日里孩子的饮食是否出现了问题？还是孩子自身健康出现了毛病？

2.面黄肌瘦

孩子面黄肌瘦，脸色苍白，甚至一点血色也没有，这时家长得考虑孩子是否停止生长了。脸色面黄，身材瘦弱，说明孩子消化不行，营养不足，也就表示孩子难以将食物充分消化，从而导致他如此虚弱。

3.经常生病

经常生病的孩子，说明免疫系统不够好。间接也说明他没有足够的营养去完善免疫系统，更不要说用营养去支撑自己的身高了。

家长应采取哪些措施？

1.养好孩子肠胃

家长发现孩子有了以上3个特征，需要检查孩子的肠胃功能是否出现了问题，若确实肠胃不好，就应该先帮助孩子养好肠胃。平常别让孩子乱吃东西，加重消化负担，甚至对肠胃产生损害。孩子的消化系统改善，肠胃功能正常，身高自然也能长高了。

2.补充孩子营养

孩子的肠胃得到改善后，便可以补充营养了。平日里，家长可以为孩子煲一些汤品、订牛奶，能够为孩子的身体发育提供充足的养分。

3.注意孩子锻炼

在孩子发育期间，家长要引导他积极参加体育活动，锻炼自己，改善身体虚弱的状况。不仅可以提高身体素质，而且运动也有益于身高增长。因此平日里孩子要适度锻炼，参加体育活动，光是依靠补充营养来帮助孩子长高是远远不够的。

家长们一定要重视孩子的身体状况，若孩子出现上文的3个表现，千万要警惕，注意孩子日常饮食与活动量。不要让孩子因为自己的身高而自卑，受到别人的嘲笑。

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