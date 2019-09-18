幼儿口腔健康常见的几个麻烦，千万别忽视！

蛀牙的问题在孩童中很常见，主要是因为孩子不注重口腔卫生，家长也没有帮助孩子养成良好的口腔卫生习惯，才会导致蛀牙问题的发生。其实从宝宝长出第1颗牙开始，家长们就要重视培养幼儿刷牙习惯，不要等到孩子长了蛀牙，才开始关注孩子口腔的健康问题。

关于龋齿

我们通常所说的“蛀牙”就是龋齿，龋齿的发生和孩子牙齿表面长期留有致龋细菌有关。有研究表明，补充丰富的钙质，可以帮孩子预防龋齿。因为钙可以促进孩子骨骼的发育，让牙釉质更加坚固，对于牙齿的感染和龋齿的产生有很好的防护作用。

奶瓶龋齿

这是一种发生在婴幼儿牙齿上比较常见的口腔疾病。一般患上奶瓶龋齿的宝宝都有吮吸奶瓶入睡的习惯，这样会导致乳牙浸泡在乳汁中。如果宝宝喝的是牛奶，牛奶中的糖分更会加速龋齿的出现，如果宝宝奶瓶龋严重，会影响整口牙齿的排列。

护理要点：首先，不要让孩子含着奶瓶入睡，在给宝宝喂完奶之后要使用纱布或者是牙刷蘸清水给宝宝清洁牙齿，长期下来宝宝会更加习惯口腔清爽的感觉。家长要照顾好宝宝的乳牙，如果发现孩子牙齿排列不够整齐，一定要尽早带娃就医。

贝氏口疮

有很多孩子喜欢吮吸手指，或者是把玩具塞到嘴里吮吸，但由于宝宝的上合一弓形处的口腔黏膜比较薄，长期下来很容易造成该部位出现圆形或者椭圆形的溃疡。

护理要点：治疗宝宝的这种疾病，重点是要帮助宝宝戒除一些不良的习惯。如果宝宝的牙齿有尖锐的切圆或者是牙尖，要带宝宝进行磨改，帮助其将这些创伤性刺激因素去除。

另外，对于已经出现类似口疮的宝宝可以在医生的指导下在局部涂抹抗菌抗病毒的药物治疗。

已经出现龋齿怎么办

如果家长发现宝宝的牙齿已经长出龋齿，可以带宝宝进行窝沟封闭式治疗。虽然这种治疗是一种预防性的治疗方法，而对于已经发生的龋齿，也是有一定的治疗疗效的。窝沟封闭式治疗，也就是使用树脂将宝宝龋齿的坏处进行填充，阻断营养物质的来源让细菌无法繁殖，直至细菌完全死亡。另外，家长也可以带孩子进行玻璃离子或者是树脂补牙治疗。

需要提醒家长的是，不要认为宝宝需要换牙，乳牙长了龋齿就可以不用管。乳牙有龋齿不仅会影响宝宝咀嚼功能，还会直接影响到宝宝的食欲容易造成孩子营养不良。因此重视龋齿的管理治疗，让孩子从小养成良好的口腔卫生习惯，爱护牙齿才是让儿童牙齿健康的关键。

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