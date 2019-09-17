小孩怎样退烧快？这几个用药误区不要踩

小孩一发烧，很多家长就会手忙脚乱，试图找寻一些方法，能够帮助小孩快点降温。打针还是吃药，去医院还是自己在家解决？每一个决定都关乎着小孩的健康。那么，小孩怎样退烧快？如果给小孩用药，又有哪些误区要注意呢？

小孩怎样退烧快

关于小孩怎样退烧快，家长们采用的方法可是多种多样，甚至有些会伤害到小孩而不自知。正确的做法我们一起来了解下：

· 退烧的正确姿势

如果小孩发烧了，其实不用急着立即退烧。因为发烧能减少病原体在体内的繁殖，帮助身体恢复健康。

不过，如果小孩在发烧的同时状态不佳，比如出现烦躁或者比较蔫的情况，那么就需要进行退烧了。这里要提醒家长的是，是否退烧可以以小孩的精神状况来判断，而不是发烧的温度。如果确实要有个温度的话，可以选择在38.5℃或39℃。

一般来说，给小孩退烧，只要用到退烧药就行了。2个月以上的宝宝，使用对乙酰氨基酚即可；6 个月以上的宝宝，使用对乙酰氨基酚或者布洛芬都行。注意，给小孩服用完退烧药后还请耐心等待人体温降低。如果此时小孩想喝水的话，可以让他多喝点水。

· 饮食注意事项

小孩发烧，很多人都认为不能吃鸡蛋、不能吃肉、不能吃鱼虾。因为中医上认为这些都是发物，小孩吃了发烧不容易好。然而从西方营养学的角度来看，这些食物恰是优质蛋白质的来源。尤其是在小孩发烧时，身体消耗增加，更需要一些优质蛋白来帮助恢复。

但要注意的是，蛋白质相较于碳水化合物比较难消化，因此在小孩发烧期间，应该选择清淡烹饪的方式，降低肠胃的负担。家长们可以做一些蛋羹、蛋花汤、瘦肉粥等食物给小孩吃，避免采用油煎炸的方式，尽量减少油脂的摄入。

同时，大家还可以增加小孩液体的摄入，帮助其身体散热，快速退烧。

用药误区

很多时候，一些家长因为纠结小孩怎么退烧快而陷入误区，下面我们来仔细盘点下：

误区1：用药后再用物理方法降温

有些家长给小孩用药后，还会采用物理退烧的方法帮助小孩降温，事实上，在小孩发烧时，洗澡、退热贴、湿毛巾擦身体等物理退烧方法都不是很建议。这是因为体温上升时，小孩会觉得冷，这些方法会让小孩觉得更冷，更不舒服。

还有的家长觉得用酒精擦拭效果好，殊不知酒精会让体温下降太快，小孩忽冷忽热会更难受。同时，酒精会经皮肤吸收入血。

误区2：发烧就吃药，没必要就医

很多家长都觉得，如果小孩发低烧，在家吃吃药观察观察，再决定要不要去医院就行了。然而，对于0～3 个月的宝宝来说，如果出现了急性发热且病因不明的情况，会有发生隐匿性菌血症的风险。若出现了严重细菌感染，后果更是不堪设想。所以，如果 0～3 个月的宝宝发烧了，家长一定要及时带小孩就医，可以能需要做血培养检查。

误区3：打针、输液比吃药好

一般来说，小孩发烧了，首选口服或栓剂类药品。输液呢，起效更快，不过存在一定的输液反应风险。而且，一般小孩发烧多是由病毒引起的，抗生素起不到效果，退烧针、中成药注射剂、糖皮质激素等就更没有用的理由了。

误区4：退烧药联合使用效果才好

不管是一起使用不同的退烧药，还是交替使用，都是不推荐用于儿童退烧的。虽然上述两种方法可以帮助小孩快速退烧，但事实上，这会影响小孩身体的舒适度，掌握不好，还可能会造成不利影响。

最后再次提醒大家，不要一直将关注点放在小孩怎样退烧快，而应先留意孩子的精神状况，若其精神不佳及时用药并注意观察即可。如果自己拿捏不准，不知道怎么办的时候，还是建议尽早就医，不要自行用药，以免给小孩造成二次伤害。

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