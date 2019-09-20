育儿路上的绊脚石，孩儿他爸必须要有姓名

作为新时代的宝妈，学过那么多育儿知识，走过无数育儿套路，在母婴用品上可以说是排了不少雷，也有很多心得体会。别的我不敢说，要给“鸡肋母婴用品”做个排行榜，孩子他爸绝对排第一!

这不，最近小花妈在日本网站上发现了一个十分有趣的专栏：吐槽老公的日常“罪行”，内容过于真实，忍不住要跟大家分享下，都来看看有木有自家老公的影子吼。

1. 让爸爸陪宝宝玩儿，玩儿的最多的游戏就是：来宝宝，让我们看看妈妈在干嘛……(论此刻当妈的心里阴影面积有多大)

2. 下雨了，让老公去阳台收衣服，他绝对不会把裤子收回来。(这是正常人该有的智商吗?捉急啊~)

3. 冬天老公的袜子只要去裤子上找就行了，能一块儿脱的绝对不费两次劲。

4. 老公照顾孩子，真的只是追求好玩，拿整蛊和吓唬孩子当乐趣的有木有?

5. 哪天心血来潮去接孩子放学，我都觉得他又做了什么亏心事。

6. 家里只要被老公用过的瓶瓶罐罐，盖子永远是翘边的。

7. 说起来是在照顾孩子，但和宝宝在一起的第一秒就开始发问：老婆，宝宝的衣服在哪儿?老婆，宝宝可以吃点水果吗?老婆，宝宝尿了怎么办?

8. 垃圾桶外面的垃圾永远比桶里的垃圾多，这是要省垃圾袋吗?

讲真，小花妈就jio着，“同一个世界，同一个奶爸”这话一点也不假。不过话虽如此，我们还是不要放弃希望。有的宝妈就表示：算了，不要生气，还是把宝爸开发一下吧，毕竟越骂越废，不如好好教，能慢慢参与进来就行。

但也有的宝妈说：有些物种，越开发越想让他灭绝(捂脸)!

1. 妈妈不在家，让爸爸单独带带娃，爸爸会给娃做什么好吃的呢？不会做会出去吃吗？不不不，没有那么勤快。很显然，叫外卖最方便了。

2. 让爸爸去给姑娘置办点衣服，永远都是粉色公主裙，永远！剩下的就是些无法形容的怪异服装了~

3. 教训娃的时候，旁边总有个猪队友在说：算了算了，说两句就行了！每次不让娃吃甜食和垃圾食品的时候，也是这个猪队友，悄悄地带娃大快朵颐，还不忘邀功：怎么样，还是爸爸好吧！简直了，白眼翻上天！跟我站在统一战线可还行？

4. 让爸爸送女儿去幼儿园，提前交代好衣服怎么穿，头发怎么绑，可大半天裙子也穿不上，最后给套了件小棉袄就出门了！三十度的天啊！绝望！

5. 偶尔和闺蜜约出去逛街，宝爸自告奋勇带孩子，一回来，看见家中状况，仿佛遭了贼。

罢辽罢辽，孺子不可教也，当妈的也不抱啥希望了，只要别给咱添乱就行。各位宝妈们，你家那位有啥“罪行”一起来吐槽一下吧。

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