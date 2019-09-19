“致命之吻”又害死一个，爱孩子就别再亲他了

刚出生的小宝宝都非常软萌，大人们往往都是“爱不释手”，有些甚至会上嘴要亲亲，此时妈妈们一定要“狠狠”地拒绝这些人，因为对于小宝宝们来说，这很可能是致命之吻。

宝宝出生仅18天，就被阿姨“亲”死了

在美国，新宝宝Mariana出生仅仅18天，就患上了急性脑膜炎。虽然住院2天内输了6次血，基本把全身血液都换了一遍，但是这个刚出生没多少天的小天使还是不幸离世了。

经过医生检测，Mariana是因为感染了HSV-1病毒，并且孩子的父母并没有感染这类病毒，所以唯一的可能就是孩子的阿姨携带了这种病毒，并且通过接吻传染给了Mariana。

无独有偶，中国也出现类似的事情。李女士有个快3岁的女儿妮妮，因为眼睛大、脸蛋嘟，所以每次出门的时候，都会被很多人逗弄。有一次她带女儿去逛商城，碰到了自己的大学同学，看到妮妮可爱自然忍不住一阵逗弄，分别时还忍不住“吧唧”亲了三下。

没想到当天晚上，妮妮就突然发高烧，吃了退烧药也不管用。第二天，妮妮的病情越来越严重，并且还出现嘴巴变歪、眼裂变小、表情瘫痪的情况，李女士赶紧把女儿送到医院就诊。经过医生检查发现，妮妮感染了EB病毒，就是俗称“亲吻病”，幸运的是经过治疗，妮妮的病情逐渐好转并痊愈了。

那么，什么是亲吻病？

亲吻病是由EB病毒所致的急性自限性传染病，父母亲吻儿童、口对口喂食等都会发生感染，EB病毒感染一年四季均可发病，以秋冬为多。据了解，这种病潜伏期在1-2周，起病症状也比较多，如咽炎型、腺热型、淋巴结肿大等，病情严重者口腔粘膜可能出现点状成簇性出血样小红点，这种疾病具有自限性，一般会在10天左右自愈。

可能有妈妈会疑惑了，这病不是会自愈吗，为什么对宝宝的威胁那么大？其实一般病毒感染疾病都有自愈性，但是前提是抵抗力够强，否则病毒感染+并发症，分分钟闹出人命。

而众所周知，刚出生的小宝宝抵抗力都不高，免疫系统也还没发育成熟，他们没有接触过子宫以外的各种病原。有很多病毒对于成人来说是小意思，对于新生宝宝来说非常危险，亲吻病也就由此而来。

嘴对嘴亲吻孩子，坏处很多~

1.容易感染生病

5岁以下的孩子是亲吻病的高发人群，这是因为年纪越小的孩子抵抗力越差，加上不少爸爸妈们都忍不住亲吻宝宝。所以除了注意保持家人和孩子的口腔卫生，还要注意不要过分亲热，尤其是不能亲吻孩子的嘴巴，更不能嘴对嘴喂孩子。

2.影响性别意识

一般来说，性别意识在4-6岁的时候开始萌芽，在这段时期内，他们慢慢开始认识自己的身体，并且对一些接触产生疑惑，比如抚摸、亲吻等等。如果家长们还是经常嘴对嘴亲吻孩子，那么就会模糊他们的性别认知，从而失去性别意识，在遇到陌生人的侵犯时，不会保护自己。

那么要怎么接触孩子呢？

担心孩子生病不敢接触，可是照顾孩子还是要接触他，更不要说培养亲子关系需要频繁互动了，那么要怎么才能安全地接触孩子呢？

1.注意个人卫生

想要多接触孩子，就要注意个人卫生，比如每天早晚刷牙，衣服要每天更换清洗，更重要的是随时清洗双手。这是因为日常生活中，双手是最为繁忙的，吃喝拉撒都留不开手，细菌病毒往往也更多。所以想要接触孩子，一定要提前清洗双手，从源头切断病菌传播。不过切记，孩子的五官还是不要频繁触摸。

2.适当拒绝陌生人

越是可爱漂亮的孩子越能引来陌生人的关注和喜爱，而很多人表达喜爱的方式就是亲亲抱抱举高高。记住面对陌生人的亲昵，爸爸妈妈们要学会拒绝，毕竟“知人知面不知心”，谁也不知道这些陌生人是否“干净”。另外小宝宝们大多比较认生，突然被陌生人亲近会很可能会感到不适，有些甚至被吓到大哭。

3.这些人请远离

爸爸妈们要注意，有一些人再怎么熟悉，都请他们远离孩子，太危险了！

a.皮肤疱疹患者

如果面部、唇角、眼睛、手足等部位米粒大小的水疱，并且还有发热或者局部淋巴结肿大的症状，那么在痊愈之前，万万不能亲吻宝宝，最好能保持距离不要接触。

b.习惯化妆的人

虽然现在的化妆品越来越昂贵，但是免不了含有铅、汞等化学物质，这些很可能在接触过程中沾染在宝宝皮肤上，引发接触性皮炎，有些甚至会被宝宝吸入体内，导致慢性铅中毒。所以尽量不要让化妆的人接触宝宝，尤其是化浓妆的人，想要和宝宝亲密，请提前卸妆。

c.感冒的人

小宝宝们的抵抗力大多不强，非常容易被感冒病毒感染，导致支气管炎、肺炎、中耳炎等问题。所以只要出现感冒症状，比如咽喉咽痛、咳嗽、发烧等，就尽量避免和宝宝亲密接触，同时还要注意戴上口罩。

d.口腔有疾病的人

有口腔疾病的人，其口唇部会有大量致病病菌存在，此时和孩子亲吻就很可能传染细菌病毒给宝宝，从而引发各类问题。牙龈出血、口腔溃疡、牙龈肿痛、口臭、牙周病等都属于口腔疾病。

e.有腹泻的人

腹泻很可能是因为肠道感染了病菌，而这类病菌大多是通过口腔进入肠道，所以如果这段时间腹泻，那么也要远离孩子。

小宝宝们来到这个世界经历了不少苦难，所以就别让他们再受到太多伤害，作为他们的爸爸妈妈，大家一定要注意细心照顾孩子，表达爱意的同时，也要注意分寸，不要把疾病和苦难带给他们。

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