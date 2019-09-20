放开孩子，请让Ta自个吃饭！

有的孩子已经四五岁了，家长还在喂饭。其实父母给孩子喂饭不仅辛苦，还不利于帮助孩子培养自主就餐习惯，这对于孩子的协调能力、生活能力以及自尊心的建立都没有好处。需要提醒家长的是，如果发现孩子已经开始主动用水去抓饭，或者是主动舔勺子上的饭，这时候就可以让孩子自己吃饭了。

1.准备好儿童餐桌

用到宝宝餐椅，在给宝宝喂饭时就不用担心孩子会到处跑来跑去，可以帮助孩子建立起良好的饮食习惯，让家长更省心。在给孩子喂饭时，可以把食物和餐具都摆放在宝宝的餐椅上，这时候宝宝就明白已经到了吃饭的时间啦，他们马上就会跃跃欲试，自己动手开始吃饭。

2.准备好专属餐具

宝宝拥有属于自己的餐具，对于吃饭的积极性会大大的提高。所以家长不妨给宝宝备一套属于自己的小餐具，比如小勺子小碗，餐具上最好带有能够吸引宝宝的卡通图案，餐具的明亮颜色也会增强孩子的食欲。

3.宝宝手抓饭很正常

在刚刚学着自己吃饭时，有的宝宝很喜欢用手抓饭吃，这时候很多家长会制止宝宝。实际上只要在就餐之间给宝宝把双手清理干净，即使宝宝用手抓饭吃也不用担心卫生问题，手和食物直接接触，能够让孩子更好地了解食物，激起宝宝对食物的兴趣。

再者和食物接触的过程中，宝宝对食物的感官印象还会有所加深，让宝宝更加了解食物的特性，反复地亲手接触食物，宝宝长大之后才不容易挑食哦。

4.父母要有耐心

从一岁左右开始，宝宝就会对吃饭的勺子产生浓厚的兴趣，所以大人们在给孩子喂饭时，孩子经常会去抢大人手中的勺子。但是由于宝宝的控制能力有限，在自己拿勺子自己吃饭时很难将勺子送到自己的嘴巴里，所以饭菜洒得到处都是也不足为奇。

这时候妈妈千万不要怕弄脏地板，弄脏宝宝的衣服，这对宝宝来说是一种很好的练习过程，家长要有足够的耐心，一次一次的锻炼会让宝宝学会吃饭的技巧，遇到这种情况，更应该给宝宝鼓励和表扬。

这时候家长可以准备两把勺子，一把给宝宝自己拿着练习，另一把继续给宝宝喂饭，这样就不用担心宝宝吃不饱了。

孩子出现想自己吃饭的信号时，家长千万不要阻止宝宝要给宝宝充分的练习机会，让孩子尽早学会自己吃饭哦~

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