奶片当牛奶吃，难怪宝宝长不高！

在市面上，有一些新型食品非常受人们的欢迎，比如牛奶的姊妹零食奶片。很多人都认为奶片的制作原料就是牛奶，吃奶片等于喝牛奶，营养可以补充营养，而且吃奶片还格外方便，甜甜的相对于牛奶口感也更好，宝宝们非常喜欢。有些家长更是将奶片作为家庭中的常备零食，经常给宝宝食用，但奶片真的能媲美牛奶吗？

奶片的真实身份

奶片的生产原料的确是鲜乳或乳粉，但是在生产奶片时，在其中会加入很多的添加剂，比如葡萄糖浆、谷物粉等等，然后再经过一系列的加工将其制作成片状。奶片的优点是不需要冷藏，即食食用，便于携带。

鲜牛奶和奶片的区别

虽然奶片的原料中包含鲜牛奶，但是奶片并不等同于牛奶。在制作奶片时，必须经过高温加工，在这个过程中，大部分营养元素都会因此流失，而剩下的物质基本上都是碳水化合物以及脂肪，其风味和质地以及营养完全不能和新鲜的牛奶相媲美。

奶片的消费群体有很大一部分是成年人，所以厂家在生产奶片时也比较注重奶片的口味，多数厂家都会在奶片当中加入一定量的低聚糖多聚糖，添加这些添加剂的同时，就会降低其中奶粉的含量，使奶片的营养价值降低。

再从消化吸收上来讲，牛奶中的营养物质更利于人体吸收，而奶片的一系列加工则使其溶解度降低黏度增加，而且其中的固化钙很难被人体吸收。

那奶片还能给宝宝吃吗

奶片实际上来讲，仅仅只能作为一种零食，家长可以偶尔给宝宝吃上一两片，但是绝对不能将其作为牛奶的替代品。

鲜牛奶中的营养成分里大部分是水，其次为蛋白质以及多种氨基酸，对于人体来讲，纯牛奶可以帮助人体平衡摄取营养。但是如果孩子摄入大量的奶片，奶片在消化时需要消耗孩子体内的水分，这样容易导致孩子脱水影响健康。所以说虽然奶片的口感很好，营养价值也略比其他的糖果零食要高，但是为了孩子的身体健康着想，一定不可让孩子多食用奶片。

建议在给宝宝选购奶片时，要注意配料表，尽量选择添加剂少含乳量高的奶片。

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