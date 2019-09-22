从小开始，带孩子一起做饭，好处不要太多！

中国有句俗语：“民以食为天”，在绝大多数家庭中，厨房称得上是最活跃的地方。和孩子一起做饭，与他们分享你的厨房，可以激发他们对食物的兴趣，也是一种鼓励健康饮食习惯和生活技能的有趣方式。但是做饭不是小孩子过家家的游戏，作为家长应该清楚不同年龄段的孩子在厨房适合做些什么才是最好的。

和孩子一起做饭的好处

不管是蹒跚学步还是十几岁的孩子，与孩子们一起做饭不仅有趣，还有很多好处。首先，你有机会向他介绍新鲜健康的食物，帮助他了解不同的食物是什么样子的，它们来自哪里。父母不必刻意去帮助他养成健康的饮食习惯，因为潜移默化下他会更想要尝试烹饪出健康的食物，在今后的日子为自己或家人做饭做好准备。

另外还能培养孩子学习数学的技能，例如，需要他测量罐子里的液体，或者你们一起阅读菜谱时，对重量、体积等相关的词汇接触得多就能从生活实践中获得知识。由于工作忙等原因，父母通过陪孩子做饭还可以花更多时间和孩子在一起，分担做饭的责任，这也是一种增进感情、教育孩子的好方法。

与1、2岁孩子一起做饭的注意事项

几乎所有涉及幼儿的事情都需要时间和耐心。所以，选择适合幼儿技能和注意力持续时间的短而简单的烹饪任务是个好主意。比如，可以让孩子帮你洗水果和蔬菜，从冰箱里拿东西，递一下用具，搅拌鸡蛋液或凉品。像水果蔬菜沙拉这样的简单食谱很好，制作简单所花时间少，颜色多彩、形状多样能极大地引起孩子兴趣。

如果你的孩子对做饭失去兴趣或感到厌倦，父母最好把注意力集中在表扬和感谢孩子的帮助上，而不是期待完美。

让3-5岁孩子参与烹饪的注意事项

可以跟学龄前儿童说说哪些食物是健康的以及为什么，这是一个引入“制作”食谱的好时机。比如早餐时在面包涂上果酱更好吃，或者把酸奶、麦片和水果舀到玻璃杯里做成美味健康的甜点。你可以试着做以下几个：自制的蘸酱，酸奶水果捞，手工饼干——让你的孩子加入葡萄干、切碎的水果、煮熟的南瓜或磨碎的胡萝卜，把它们混合在一起；土豆泥——让孩子帮忙剥皮、捣碎。

烹饪有助于学龄前儿童学习如何清洗蔬菜和水果，以及一些测量和计数的基本知识。他们也可能会学到一些新词，比如“切菜”、“捣碎”和“美味”！学龄前儿童年龄足够大了，可以让他们摆碗筷、上菜、饭后打扫卫生。

带学龄儿童一起做饭的注意事项

学龄儿童可能会喜欢在厨房帮忙，给菜单提建议。这时候可以让孩子选择水果、蔬菜、肉类、豆类和其他食物，同时告诉他哪些水果和蔬菜是应季的。当你让孩子选择和准备某种食物时，他更有可能吃你们一起做的食物。这么大的孩子可以尝试更复杂的厨房创作，如：炒饭，煮汤圆，自制煎饼或面条。吃完饭让孩子帮忙洗碗和擦桌子。孩子做菜用到烤箱、电磁炉等电器时仍要提供帮助，小心指导他使用锋利的刀或其他用具。

与青少年一起做饭的注意事项

随着孩子年龄的增长，他在厨房里会变得更加独立。这时候可以让孩子尝试一些创造性的食谱并开始学习如何节省开销。例如，让他用冰箱和食品柜里的剩菜做饭，或者计划一顿低成本的家庭餐。你的孩子可以尝试的食物包括：酥脆鸡爪，烤鸡，羊肉，牛肉，特色汤、咖喱和砂锅菜等。年纪较小的孩子仍然需要父母在厨房里照看，尤其是使用烤箱和其他电器时。

厨房对所有年龄段的孩子来说都是危险的地方。刀具、电器和火炉都是危险物品，一壶热水也须谨慎。所以，一些适合你孩子技能和理解的安全基本规则将有助于厨房安全。

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