这么重要的学步阶段，四招搞定孩子情绪

学步阶段的宝宝是超棒的学习者，一方面他们想和人交流，另一方面他们又很容易因为无法正确地表达自己而感到沮丧。与此同时，这一阶段的宝宝也很渴望独立自主，但不是远离你，远离家庭那种，而是自己有权利做主一些事。以下这些建议，可能会让你更好地陪孩子度过这一阶段。

关于学步阶段你需要知道的事

学步阶段泛指1-3岁之间的宝宝，学步不仅仅指的是孩子开始学习走路这一技能，而且也代表了这一阶段孩子的心理发育，大脑发展等的特点。3岁时的孩子，大脑就能达到成人的80%大小，所以1-3岁绝对是一个很重要的阶段。

学步阶段的儿童特点

1.想要独立，但又害怕离开亲近的人，如妈妈或者其他照料者。

2.情绪很明显，但他们无法控制好情绪的变化，也无法找到合适的话语来表达出来。

3.开始发现自己可以改变世界的运转方式（能自己做主）。

4.如果你能帮助学步阶段的孩子处理好这些事情，那么亲子关系就会比较和谐亲密。

帮助学步儿童处理好分离焦虑

在孩子的成长过程中，分离焦虑是很正常的一个过程。比如孩子去托儿所，或者你有事，某一天临时找其他人照顾下孩子。这时，就要帮助孩子正确地处理分离焦虑。

1.为分离提前做准备

你可以多次和孩子提起，比如你几天后有什么事，那天你不在，白天由谁照顾他，不过晚上你会回来。这样你不在的时候，孩子会更有安全感。当你回来时，第一时间和孩子打招呼，告诉孩子，妈妈离开他也是日常生活中正常的一个部分。

如果孩子去托班了，你可以和照料者或者老师说下，孩子日常的规律，以便其他照料者可以更好地照顾孩子，尤其是你不在场时，孩子会有安全感一些，因为做的都是孩子熟悉的事情。

2.感受和家的联系

当孩子去爷爷奶奶家，或者外公外婆，亲戚家时，可以让孩子从家里带上一两件他最喜欢的东西，例如一条小毯子或者一个玩具。熟悉的事物可以让孩子感觉到安全，并且即便身处异地，也能感觉到和家的联系。

还有一个好办法就是制作一本照片书，把家人和房间、宠物等照片都贴上，让宝宝随身携带，这样即便出远门，孩子也能看到自己熟悉的东西和环境，以减少不适应的感觉。

3.告诉孩子你还在

学步阶段的孩子已经开始知道，即便他看不见的东西也依然存在。这就是物体存继性。比如孩子喜欢玩躲猫猫的游戏了，这就是典型的表现。孩子知道，即便你躲在门背后时，你就在那儿。你也可以用玩具或者玩偶给孩子玩“出现和消失”的游戏。

4.孩子会以你为榜样

所以，如果你自己对分离也表现得很焦虑，“孩子一个人到底行不行，会不会哭”，你不妨放下自己的担心，至少在孩子面前不能表现出来。说了再见，就立即离开。避免和孩子说，“你要勇敢啊”这种话。还有很重要的一点，不要允诺你回来时会带好东西，这对孩子长期的发育没有好处。

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