入学没那么简单，六步建立宝贝的自尊心

自尊心的建立会影响孩子的一生，所以从孩子上学前就把基础打好吧！3岁宝宝这样建立起健康的自尊心：

学前阶段儿童的自尊心

大概3岁左右，大多数孩子会意识到自己的身体和思维是属于自己的。多数孩子也能独立应对家庭之外的环境，因为他们觉得自己是安全的，而且为人所爱。这一年龄段，孩子还喜欢拿自己和其他宝宝比较，比如他会问妈妈，“我厉害还是他厉害？”，“我是不是所有人里最强最快最棒的？”，而且这种问题会出现在他做任何事情的时候。

应对这些问题，怎么回答更合适呢？其实这时的孩子，需要平衡一点的反馈，比如，你可以回答他说，“我觉得对于一个4岁的宝宝来说，你绝对是个很好的画家！”，“轩轩虽然跑的比你快，但是你接球接的准呀！”这种表扬，远比“你真棒”、“你是最棒的”、“我们家宝宝就是聪明”要更有用。平衡的反馈，可以让孩子既感到自傲，同时又让他们知道别人也是优秀的，而且他们也有擅长的事情。

小学阶段孩子的自尊心

在学校，孩子可能会拿自己和自己的朋友或者同学比较，这可能会让他们自尊心受挫。他们可能会第一次感觉到，我没有他优秀。新的规则和学习新事物，可能对于部分孩子来说有点困难。

以下的建议是给小学生的父母：

1.每天放学后给予孩子额外的关爱

孩子一天在学校已经很辛苦了，所以别再给孩子额外的困扰，比如责骂他，督促他写作业等等。

2.更加看重孩子付出的努力和汗水而不是结果

比如表演孩子所擅长的事情，并且让孩子知道，如果他乐于尝试他觉得困难的事情，那么妈妈会为他感到骄傲，而不是奚落他没做好。

3.教会孩子公平的竞争规则

孩子需要知道输和赢分别是什么滋味，而不是一味地做“冠军”，心里觉得爸爸妈妈只喜欢自己做第一。

4.教会孩子解决麻烦的社交处境

例如，当孩子想要尝试某件事情时，给他一个大大的微笑来鼓励。并且告诉他，“如果你看起来很开心的话，其他人也会想要和你一起完成这件事”。如果孩子一开始处理不好这些情境，你可以在家先和他玩角色扮演，先练习下。比如你扮演同学，邀请孩子一起玩某项运动等等。

5.给孩子尝试新事物、学习新事物的机会

家校和家长的联系，会直接影响孩子的成长，你是不是应该定期和老师沟通下，看看孩子最近表现如何。这不是为了发现问题好去责骂孩子，而是关心孩子的走向。而且，这也是作为家长，尽可能参与学校生活的途径。所以你可以对孩子的学校作业，或者家庭生活表现出兴趣，而不是以家长的身份去命令。

6.注意孩子遇到问题时的迹象

比如校园欺凌，这些社交难题会影响到孩子自尊心的建立，而且还会影响到一生的身心发展。

注意自己的自尊心问题

最重要的一点是，孩子从你的身上学会一切。所以自尊心的建立也一样。以身作则，才是孩子最好的学习榜样。以下建议是给父母自己的：

1.可以经常和孩子谈论你擅长的东西，并且引以为傲

2.向孩子展示如何更健康合理地面对失败

3.注意使用积极的语言，避免在孩子面前批评自己

4.经常接触一些新鲜的事物，让自己心态放轻松

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