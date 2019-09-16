肚子里的小家伙长得像谁？科学家有话说

一旦确认怀孕，夫妻两就会开始好奇究竟孩子会长得像谁。你永远无法确定孩子会长成什么样子。美国的遗传学家巴里·斯塔尔博士说：“即使我们检查出所有胎儿的DNA，我们仍然无法真正预测事情的发展。关于基因还有很多未解之谜。”

毛发问题

每个个体都继承了对头发颜色起作用的多个基因对（一对即一个基因来自妈妈，一个来自爸爸）。假设宝宝总共继承了10对基因，这意味着20种不同的基因可能会影响他的头发（科学家尚未确定有多少基因最终决定头发的颜色）。举个例子，一对深色头发夫妻生出一个浅色头发的孩子，说明双亲在显性棕色中都携带着隐性的金发基因，但只有浅色基因遗传了下来。

决定发色(以及瞳色和肤色)的基因也调节我们的黑色素细胞或产生颜色的细胞，从黑色到棕色，从红色到金色不定。宝宝的发色深浅可能取决于有多少黑色素细胞，它们会产生什么色素，以及它们产生的每种颜色的多少。你的孩子有越多的产生颜色的细胞，这些细胞产生的真黑色素越多，他的头发就会越黑。

随着时间的推移，孩子头发颜色也会变化。尤其是当他进入青春期时，荷尔蒙会激活导致头发变黑或卷曲的基因。

高矮胖瘦

新生儿的身高和体重并不一定能准确预测未来的身高和体重。影响新生儿体型的因素很多，包括准妈妈的饮食和妊娠健康状况。斯塔博士曾对超过100个基因编码身高，不管孩子出生体重是多少，孩子很可能会长到他的基因预设身高。(但斯塔博士说后天营养不良、缺乏体育锻炼的孩子尽管有遗传长高潜力，但他们的个子往往更矮。)如何预测孩子未来的身高？要粗略估计一个女孩的身高，先把爸爸的身高减去13cm，然后把这个数字和妈妈身高做平均。估计男孩身高的话，在妈妈身高上加13cm，然后用和爸爸的身高做平均值。

很像还是不像

有时候孩子会长得和爸爸妈妈或者兄弟姐妹一模一样，有时候他们和家里的任何人都不像，这其中到底有什么玄机呢？

孩子们与父母、兄弟姐妹的DNA有50%是相同的，所以有很大的变化空间。斯塔博士说，如果孩子长得像你，他可能继承了很多你的显性基因和你伴侣的隐性基因。如果兄弟姐妹长得很像，那么说明他们遗传的基因组合很相似。你的每个孩子可能会得到不同特征的基因：你的大宝可以拥有你的嘴唇，而二宝可能拥有父亲的嘴唇。

要记住，发育是一个动态的过程。随着孩子年龄的增长，由于激素和环境的影响，基因会自然地开启。事实上，孩子的骨骼结构要到20多岁才会定型，因为有太多的基因参与其中，包括生长、骨骼发育、甚至脂肪沉积的基因。在那之前，父母只需要坐下来，享受慢慢揭晓神秘的过程。

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