宝宝何时会坐？通常是这个时间点

我们都喜欢躺下来放松，但是躺着会加速衰老，婴儿也一样！医学专家说，坐立可以让婴儿更独立，以一种新的、令人兴奋的方式探索他们的环境。此外，掌握这项新技能会给宝宝带来一个成长里程碑，他一定会觉得特别有趣。不过婴儿几个月大会坐起来，你真的清楚吗？

能让宝宝坐起来的要素

当涉及到坐起来时，宝宝的大肌肉运动技能是主要的因素，婴儿需要有强壮的颈部、肩部、腹部、背部和臀部肌肉。然后，宝宝在坐着的时候能够有效地用手触摸、抓取、探索和与周围环境互动，精细的运动技能发展就会开始起作、

宝宝什么时候开始坐起来

婴儿通常在4到7个月之间开始坐起来。你可以帮助你的小可爱学习坐立技巧，当他仰面躺着的时候抓住他的手臂，轻轻地把他拉到坐着的姿势。他会喜欢来回的动作，所以发出一些有趣的声音可以让宝宝更兴奋。

婴儿需要良好的头部控制才能坐起来，你可以多给他一点俯卧时间。当孩子趴着的时候，和他说话，和他互动，把你自己或者一些玩具放在他够不到的地方或者在他的上面，这样宝宝感到好奇就会学着抬头看。当你注意到孩子的头变得更稳，能够更频繁地抬升自己便可以开始每天几次帮助他坐起来。

每次五到十分钟，把宝宝放在你的膝盖上，让他的头和背靠在你的胸前，或者让他坐在地板上，用枕头支撑。当宝宝花更多的时间在其腹部时会锻炼出小尺寸的肌肉，变得更有力，直到有一天宝宝会自己坐直！

不要对孩子期待太多

如果宝宝成功坐起来，不要期望他能坚持很久。宝宝会倾翻，所以要确保你不会距离他超过一只手臂，必要时要扶住他。随着肌肉力量的增强，他可以坐得稍微长一点，但要是他兴奋起来并开始踢腿很可能会再次摔倒。

一旦宝宝开始学着“三脚架”支撑，或者当他前倾并用一只或两只胳膊支撑自己时，说明他有了一定的控制力。这种姿势是正常的，表明宝宝在翻倒和能够独立坐之间交替进行。当孩子坐得更好后，他会开始转动身体，摆出不同的姿势，学会前后摇摆，那么接下来就是会开始爬行！

需要注意的危险信号

如果你的宝宝在6个月前没有坐起来，不要担心。每个婴儿的发育都是不同的，只要多一点时间和耐心，宝宝很可能很快便能成功。但是如果宝宝在9个月大的时候仍然坐不起来哪怕就几分钟，那你最好带去看看儿科医生.

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