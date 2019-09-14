0-2岁宝宝自尊心建立的两大重要阶段，妈咪不缺席！

随着孩子年龄的增长，他们的自我感受会不断变化，因此在不同的年龄段，爸爸妈妈们需要不同的支持来帮助宝贝们建立自尊心。

新生儿阶段

新生宝宝首先还不会把自己看成是个独立的个体，所以很大程度上他们还没有发展起自尊心。但是爸爸妈妈们这一阶段也可以为孩子日后建立健康的自尊心做一些准备工作。

以下的建议是给新生儿父母的：

1.温柔地照顾宝宝日常生活

2.对宝宝的哭闹及时反应

3.经常拥抱宝宝，多对他/她笑

以上这些都是让宝贝感觉到自己被人所爱，因而会增强安全感。

自尊心就是自我欣赏自我喜欢，享受做自己的感觉。对于孩子来说，自尊心的形成很大程度上来源于家庭，孩子知道自己属于这个家，并且被大家所喜爱着。

学步儿童的自尊心

对于学走路时期的孩子来说，他们已经理解何谓“自己”，他们自己能做的事情将帮助他们更好地建立起自尊心。

你的孩子可能会想要做更多决定，其实这个时候让孩子自己做一些无关安全的决定，对孩子的自尊心培养特别好。比如，让孩子自己决定戴哪一顶帽子，诸如此类的生活小事。因为通过这些小事，孩子会体验到自己做决定的快乐，而这非常有利于孩子自尊心的建立。

但是这个年龄段的孩子，对于“自己”的理解，很大程度上还是从父母、身边的亲人眼中、口中去体会，所以父母在这一阶段扮演的角色非常重要。

以下的建议是给学步儿童的父母：

1.让孩子自己去探索环境，但你始终陪伴身边，当他有需要时，及时做出反应。

例如，孩子可能对搭积木很感兴趣，但积木塔如果突然倒了，孩子很可能会吓一跳，所以这时他需要你一个肯定的眼神，告诉他，没关系。

2.让孩子做出可选择的、合理的决定

例如，告诉宝宝，今天吃的面包上，他想刷水果酱还是蔬菜酱。这种对于自我感觉的锻炼，会帮助孩子自信心和自我的建立。

3.给孩子说“不”的机会

孩子需要有自己的主张和想法，如果你对宝宝说，把外套穿上再玩，孩子这时说“我不要”，这很正常。一点点冷不会伤害孩子太多，但孩子在这个过程中学会了自己做决定，而且他会很频繁地说“不要”。甚至有时孩子内心其实特别想要你提供的东西或者认同你的想法，但就是拗着傲娇的小性子，说了“不”。

4.教孩子学会正确处理为难的社交处境

学步儿童对于分享和拿回自己的东西还没什么经验，他们不知道如何处理，因为这一阶段的孩子正在学习，他们是什么，什么是他们自己的东西。所以这个时候，你可以对宝宝说，“现在轮到我拿回红色的积木啦！你看，我们是不是分享了这块积木呢！”

学步儿童是通过他们自己看起来像什么来了解自己的，比如镜子对这一年龄段的孩子来说，就格外有趣。他们也发现了自己能做什么，比如他们很喜欢做小表情，然后看镜子里的变化。不过，这一阶段，他们还在努力地搞清楚自己属于哪里，所以他们会经常在他们喜欢的东西身上寻求安慰，比如陪自己睡觉的玩偶等等。

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