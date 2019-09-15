宝贝“情绪老虎”驾到！妈咪快出招

3岁以前，孩子都几乎无法处理好自己的情绪问题，因为他们缺乏控制情绪的经验。所以爸爸妈妈有必要教会宝贝，当强烈的情绪出现时，应该如何表达自己并解决掉。

小孩子的情绪为何这么多

如果你家里有一个2、3岁的孩子，可能你会觉得，小孩子怎么那么多情绪，一天到晚，一会儿哭一会儿笑，一会儿生气，一会儿难过。这再正常不过了，这会儿的宝宝无法用语言表达出自己有多开心、多难过、多生气，所以他们只能最直接地表现在情绪上。因此，你会觉得他们脾气好大，行为也很过分。

以下这些建议，妈咪快收好

1.教会孩子控制情绪的技巧

如果孩子发脾气了，你自己先冷静下来会阻止孩子的情绪进一步失控。这种情景是不是很熟悉，孩子哭了，你大声吼道，“你又怎么了！哭什么哭！”这时孩子立马被吓坏了，哭的更大声。对于孩子来说，知道你没失控会有助于他们平静下来。

当然，如果你能替孩子说出他的感受就更好了，比如，“你这么伤心是不是因为你把书撕破了啊？”孩子虽然不会说，但他会立刻理解，你知道他的感受。

2.对孩子的情感及时反应

面对面的，有眼神接触的交流会有助于孩子感受到，你在和他沟通事情，而不是指责他的表现。和孩子说话的时候，尽量蹲下或者跪下，和孩子保持同一高度。

如果孩子生气失控了，你可以尝试让孩子分散注意力，快速对另一件事情提起兴趣。例如，孩子正和另一个宝宝抢夺玩偶，你可以和孩子说说另一个玩具有多好玩。

如果孩子大发脾气，这种行为一般是试探看看自己这么做能得到什么反应。你的反应会直接影响孩子的表现和控制情绪的能力。首先，家长要保持冷静，任何情况下，不要和孩子大吼大叫，然后向孩子展示，你是如何处理难过的情绪的。

3.支持孩子单独做决定

帮助孩子建立独立性和自信心有这么一些方法，爸爸妈妈们不妨一试。

（1）鼓励孩子自己做决定，即便孩子的想法不可行或者脱离实际，可以让孩子大胆表达自己的想法。

（2）让孩子做一些简单的选择，例如选择今天下午的水果，吃香蕉还是苹果；选择今天出门穿的鞋子，红色的还是黄色的。

（3）让孩子做出“安全”的错误选择，这就是孩子学习东西的过程。你可以让孩子在熟悉的活动场所做一些实验，哪怕错了也无伤大碍，确保孩子的安全第一。

（4）鼓励孩子帮你做一些家务，比如收拾玩具，整理床铺等等。做家务会让孩子觉得自己像大人了，自我感觉会比较好。不过晚上睡觉前，你还是给宝贝讲个睡前故事，告诉孩子，不管他怎么变，他依然是你的小宝贝。

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