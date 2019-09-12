澳华裔男童被撞，驾驶员淡定吸烟看着死

据澳大利亚媒体报道，本月6日，澳洲一名华裔男童在上学路上发生车祸，被卷入车底不幸身亡。发生车祸后，肇事者却十分淡定地坐在一旁吸烟，冷眼旁观，不仅不主动救人，在被逮捕时竟然还竖中指故意滋事，如此作为让人愤怒。

男童被撞众人施救，肇事者却淡定抽烟

据了解，被撞的华裔男童姓王，现年12岁。据目击者透露，当天上午8点40分左右，这名男童正走在前往学校的路上。在通过一个十字路口时，被一辆车撞到，整个人被卷入车底。突然发生的车祸让附近的路人吃了一惊，随后有人帮忙报警、呼叫救护车，还有一名老师和路过的护士对男童展开急救。但可惜的是，男童因伤势太重，送往医院后不幸身亡。

令人愤怒的是，肇事驾驶员阿卜杜勒·拉赫曼在事发后并没有上前积极救人，而是坐在一旁抽烟，冷眼旁观。后来警方逮捕他时，他竟然还对着摄像机竖起中指挑衅，不仅没有一点后悔内疚，更显冷漠无情。

车祸原因或是闯红灯，受害者父母伤心不已

据警方调查，阿卜杜勒此前曾因毒驾和袭警被判刑，这起惨烈车祸的原因很可能是闯红灯。目前，他被指控犯有危险驾驶致人死亡等7项罪名。

不幸惨死的华裔男童学习成绩优秀，在音乐上也很有才华。他的父母更是无法面对这样的事实，到现在为止都不愿对外发表任何声明。

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