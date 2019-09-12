大龄孕妈生娃更艰辛！这些事项要留心

高龄孕妇的孕育过程往往要承受更多的艰辛，承担更多的风险，在身体和心理方面都是一次严峻的考验。因此高龄孕妇要格外注意讲究养胎的方法。那么，大龄准妈妈在孕期有哪些注意事项呢？

备孕期

1.重视健康检查

通过孕前的健康检查，可以发现有哪些因素会影响到怀孕，以此进行精准的治疗可以让夫妻更快地迎来宝宝。

2.好的生活习惯必不可少

备孕期间，夫妻双方需在饮食上注意多摄入高蛋白、低脂肪的食物，不吃刺激性食物，注意戒烟戒酒，保证充足的休息时间，染发烫发熬夜均需避免。每天还要进行适当的锻炼，增强身体素质。

3.怀孕前三个月服用叶酸

为了防止神经系统疾病的发生，未准妈妈需要在孕前3个月补充叶酸，直到怀孕12周才可停止。

孕期

1.休息好

大龄准妈妈需格外注意孕期的休息，要避免过度的活动以及高强度的工作，生活作息要有规律，每天应保证充足的睡眠。

2.注意良好的卫生习惯

怀孕期间准妈妈的分泌物会明显增多，如不能每天清洗容易引发感染。除此之外，准妈妈还应勤换内裤，如果分泌物过量可以适当使用护垫，同样护垫也要勤加更换，避免滋生细菌。

3.重视产检

高龄孕妇每一次产检都不可错过，尤其是在怀孕16~20周时的唐氏筛查，整个孕期要时时关注血糖和血压。

4.进行适量的运动

虽然高龄孕妇在孕期要充分休息，但是为了维持体力，还是应坚持进行一些缓和的运动，这样在分娩时才能有助于产程的推进。运动的力度和幅度都不宜过大，饭后散步较为适宜。

5.控制好体重

高龄孕妇比适龄孕妇在怀孕期间更容易发胖，而过于肥胖容易引发某些疾病，这会严重影响孕期的稳定性。高龄孕妇体重增长应在12~15公斤内，饮食宜清淡。

高龄准妈妈无论在备孕期还是怀孕期，都要严格注意以上事项，保证孕育安全顺利。

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