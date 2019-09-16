孕期不敢留长发，担心抢走营养影响娃?

生活中，不少女性朋友一怀孕就把头发剪短。原因嘛，是担心孕期留长发会跟宝宝抢营养。事实真的如此吗?

孕期留长发会抢胎儿营养吗?

这种说法完全没有科学依据哦~很多准妈妈之所以将长发剪掉，是听从老人的建议。老一辈当时的生活条件不太好，孕期时洗一次头发很麻烦，没有吹干容易引起感冒，这些问题或多或少会对胎儿的发育造成影响。所以老一辈人认为怀孕期间留长头发会和胎儿争抢营养，不仅自己在怀孕时剪掉长发，也会建议子女怀孕后将长发剪掉。

但是从科学的角度来看，母体为胎宝宝所准备的营养和能量，已经足够宝宝的发育和代谢所需。毛发生长所需要的营养和母体内储备的营养相比根本不值一提，完全不会威胁到胎儿的发育。因此大家不用担心头发会跟胎儿抢营养。

再说，头发剪短了，也并不意味着其所需的营养就会减少。所以通过剪短头发来“节约”营养并不科学哦~

孕期确不适宜留太长的头发!

虽然孕期留长发不会和宝宝抢营养，但不建议准妈妈留太长的头发。

过了孕早期，准妈妈的腹部逐渐隆起增大，洗头的难度系数越来越大。如果准妈妈留长发，那么可以请准爸爸帮忙洗头，也可以选择到美发店去洗头。

有一些准妈妈因此逐渐减少洗头的频率，想想都难受。到了产后，洗头也有不小的挑战，所以还不如将头发剪短一些，清洗也更方便。

适合准妈妈的几款发型推荐

1.马尾辫

不想将头发剪太短的准妈妈可以将头发扎起，在后方绑一个简约的马尾辫。再搭配空气刘海，元气满满哦~

2.齐肩短发

大家也可以选择齐肩短发。将头发中分后，发尾减至面部两侧。蓬松的中风直发头发好打理，也很显气质。

3.清新丸子头

如果舍不得剪掉长发，天热时或者准妈妈觉得超热时，不妨给自己扎个清新的丸子头，很减龄哦~

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