关于母乳储存的常见疑问，这里有答案

在现实生活中，不少宝妈因为身体和工作的原因，不能直接给宝宝哺乳。于是将母乳储存起来，等到宝宝需要时再喂。接下来育姐给大家解答关于母乳储存的常见疑问：

1.怎样挤出母乳?

挤出母乳，宝妈可以选择用手挤出母乳也可以选择用吸奶器。

手动挤母乳，首先要注意一点，必须在挤奶之前将双手清洗干净。然后大拇指放在乳晕上方，其他手指放在乳晕下方，五指配合轻柔有力地向胸壁方向，对乳房组织进行挤压，然后用用干净的容器收集乳汁。为了更容易挤出母乳，可以在挤奶之前按摩一下乳房。

如果决定使用吸奶器，宝妈可以根据情况来选用手动吸奶器或是电动吸奶器。如果平时很忙，经济条件又允许，可以使用电动吸奶器，省时又省力。

2.用什么样的容器储存母乳?

有多种不同的选择，常见的有塑料质地的母乳存储袋，还有玻璃瓶、硬质塑料容器等。对于背奶妈妈来说，塑料母乳存储袋比较方便。大家可以注意根据宝宝一次的食量，选择不同容量的母乳存储袋。

提醒大家，每次存储时不要装太满，要留一点空间，以便母乳冷冻后膨胀。还有，将挤出的母乳倒入存储袋后记得及时标上日期。

3.母乳可以储多久？

挤出的母乳冷冻可存储6个月，冷藏可存储3天，常温可存储3~4小时。

4.母乳怎样加热?

如果是从冷冻室里取出，可以先提前放在冷藏室解冻。还可以将母乳连同容器放入温水中解冻，或者是使用温奶器。但切记，不可使用微波炉加热。

5.母乳冷冻再解冻后分层，是怎么回事?

很多宝妈认为这种现象代表母乳变质了，其实不是的。这只是母乳中的脂肪分层哦~乳轻轻摇匀即可。只要正确储存就不用担心。另外，储存后的母乳在气味和味道上可能有一些变化，这是脂肪在酶的作用下分解成脂肪酸的缘故。

6.解冻后的母乳最长可分存放多久?

母乳解冻后最好在24小时内喝完。如果宝宝没有一次性喝完奶瓶里解冻过的母乳，应在1~2个小时内喝完或倒掉，不可再次冷冻。

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