小家伙为什么满嘴脏话？可能是因为这些原因

很多家长都不明白，自己平时对孩子的教育明明很严格，也非常注重孩子的礼仪培养，但孩子却突然脏话连篇。这究竟是怎么回事?下面带大家一起来了解孩子讲脏话的背后原因。

孩子说脏话的原因

1.模仿别人

孩子3~4岁大的时候，模仿力最强，当听到身边有人说脏话而这些人又没有受到相应的惩罚，宝宝就会认为：他们可以，我也可以。

有的时候家长当孩子面不经意间说出一句脏话，就可能被孩子模仿，而自己却往往不自知。所以，大家要注意不要在孩子面前口无遮拦哦~

2.诅咒敏感期

往往出现在孩子3~5岁期间。此时，孩子正处于语言学习初期，一旦听到一些脏话或带有诅咒的话后，他们会不分场合地使用。而且大人越是制止，孩子就越来劲儿。这是因为他们发现脏话的力量：比起一般的词语，脏话更能够引起他人的注意，更具“威力”。

等到过了诅咒敏感期，孩子就会恢复正常。所以家长不要太担心，只要给孩子做好引导就可以了。

3.不懂脏话的意义

有的孩子会说“XX去死”，但这并不是他的真心话。在语言学习初期，孩子并不懂得所有词语的意思，常会童言无忌，但说者无心呐~在孩子看来，大家在听到自己说脏话时的不寻常反应也很有趣，但非是有心有恶意。

孩子爱说脏话，父母怎样应对?

1.教会孩子正确表达情绪的方式

有时候说脏话是孩子表达情绪的一种方法，这样做可以帮助他们缓解紧绷的神经。如果孩子是这种情况，家长要告诉孩子发泄情绪必须注重方式和场合。

让孩子明白，自己的房间里对着镜子说脏话没问题，但人多的场合说脏话不斯文甚至是没有教养的行为，和不能随地丢垃圾的一样的道理。还应让孩子明白脏话不能随便说，否则要付出一定的代价，比如被贴上“没教养”的标签，被身边人不喜欢，如此一来孩子就会慢慢改掉说脏话的坏毛病。

2.淡化处理

有时候孩子说了脏话，家长们并不一定需要马上制止，立即对孩子进行指责。因为一些情况下是孩子的叛逆天性导致他说出脏话。这时候家长就应该冷处理，不回应，孩子自己慢慢会对脏话失去兴趣，懒得再用。

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