胎心监护总不过关，也许你忽略了这些事

胎心监护是孕晚期准妈妈必做且非常重要的一项孕检项目。但是有些准妈妈在做胎心监护时却非常烦恼，因为宝宝不太配合，每次都要做好久。今天让我们一起来了解胎心监护的相关知识。

一次胎心监护需要多长时间

正常情况下，孕32周开始每次产检都要做一次胎心监护，从孕37周开始每周都应做一次。

如果很顺利，每次胎心监护20分钟就可以完成。在这段时间里，胎心仪会无间断监听胎动。每次应至少检测3次胎动，且每次胎心率加快15次/分以上，持续15秒以上才能达标。在此过程中出现任何异常，都会延长监护时间。

影响胎心监护数据的几大因素

如果准妈妈被列入高危孕妇，孕35周之后需住院进行胎心监护。必要时，胎心监护的时间会超过1小时。

不少准妈妈做胎心监护时都不能一次性通过，所以特别担心面对花了很长时间但还不过的情况。其实，影响胎心监护数据会受各种因素影响，比如准妈妈产检前的饮食、产检时的情绪，以及宝宝在检查时是否处于睡眠状态等。

怎样让胎心监护顺利通过?

1.首先准妈妈要选好时间，建议选择宝宝活跃的时候去检查。有的宝宝是上午活跃，有的宝宝是下午活跃，准妈妈可以根据不同的情况来选择检查时间。

2.检查时如果宝宝几乎不怎么动，说明宝宝可能睡着了，那么轻轻拍拍肚子，跟宝宝说说话吧。

3.做胎心监护之前千万不要饿肚子，可以再做检查的前30分钟吃点东西，比如面包、牛奶，但也也不要吃得太饱。

4.做胎心监护时准妈妈的姿势也很重要，选择一个让自己舒服的姿势即可，但避免平卧位哦~

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