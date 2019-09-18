女性超过这个岁数，建议别考虑二胎！

随着国内二胎政策的全面放开，生二胎成了许多有条件家庭的选择。2017年我国一孩出生人数724万人,而二孩数量则达到883万人。甚至出现了许多妈妈和女儿，婆婆和媳妇同时怀孕的现象。但是也有许多妈妈有所顾虑，自己的年龄是否合适再要一个。

有人会说谁谁谁多大岁数还生了孩子，还不是好好的。但是我们也不能用个例去规避风险。那么女性最迟多大年龄要二胎呢？

医学上定义超过35岁即为高龄产妇，因为随着年龄的增长，女性身体各项指标也会随之有所下降，包括受孕能力。即使怀孕了，也面临了较大的风险。

但我们也知道在没有绝经前，都是能够受孕成功的。女性绝经年龄一般在55岁左右，出于妈妈身体健康和卵子质量的考虑，最晚生育二胎的时间要提前10年，也就是在45岁前。如果妈妈超过45岁，就建议不要生二胎了。

那高龄产妇会面对什么问题呢？

1.容易引发并发症

妊娠疾病是高龄产妇最容易出现的现象，相比于年轻的孕妇出现概率更大。高龄产妇韧带组织常常缺乏足够的弹度，因此很多产妇会因宫缩乏力而不能顺利生产。另外随着年龄的增长，身体机能与恢复速度肯定不比年轻，使得这类产妇生子后容易引起不同程度的感染以及贫血，严重的还会患上各种并发疾病。

2.精力不足

带孩子有多辛苦，大家想必都有体会。两个孩子则是双倍的负担，还得额外操心两个孩子之间的关系。人的精力肯定随着年龄增长而下降，而且当你年满45岁，你们双方的父母想必也至少70岁左右，也帮不上什么忙。单独靠你们两个人，既要挣2份奶粉钱，还要陪伴孩子，显然会有些力不从心。

3.宝宝健康

怀孕时年龄越大，卵子质量越差。高龄产妇所生下的宝宝畸形或患有先天性疾病的机率稍微大一点，孩子的健康容易受到影响。

有两个孩子确实会给家庭增添额外的乐趣，但是大家还是要量力而行哦。如果准备要二胎，一定要按时去医院检查，评估自己的身体状况，不打无把握之仗。

愿大家心想事成。

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