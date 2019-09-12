它来了！它来了！中秋作业亲子手工又双叒叕来了！

自打开学后，很多新生家长们都表示很崩溃。这每天陪孩子完成各种各样的手工作业，简直既锻炼脑力又锻炼体力啊！这不，教师节的手忙脚乱才告一段落，立马无缝对接到中秋节了，老师们也早早布置好了中秋任务。

此刻家长心里os：

别问，问就是脑壳疼！

我能怎么办？我也很绝望啊？

真的太难了！

……

但木有办法，家长们也只能使出浑身解数，尽力帮(dai)助(ti)宝宝完成作业。

最近在微博上倒是翻到不少家长们的手工大作，光是“中秋灯笼”就有不少。还别说，虽然是绞尽脑汁、煞费苦心、千方百计制作出来的作品，倒也有不少很是惊艳，我们一起来欣赏一番：

这款荷花灯真的是很美了，动手能力杠杠的!

看似简单的卡通灯笼也是非常别致呢~

水母造型的灯笼，有一种十分浪漫的感觉。

这位家长搞不好是个什么设计鬼才吧，很现代的灯笼，棒棒哒~

看着就很难，看了也学不会的喜庆灯笼造型，很有传统美感!

然后，还有不少造型奇特的手工灯笼，也家长们花了不少小巧思呢~

这个小飞机造型的灯笼应该很受孩子喜欢，这位家长脑洞大开哦~

这个用废弃小杯子做的灯笼也太少女心了吧~超有爱!

哈哈哈哈！这款灯笼真的炒鸡省料啊，一个塑料瓶hold住全场，太有才了!

不管怎么说，每位家长都十分配合老师工作，竭尽心力的完成了中秋作业。不过，看到这里，想必那些即将成为学生家长的父母们或是即将有宝宝的新人爸妈们，正在瑟瑟发抖中……怎么办?现在没点技能傍身看来真的搞不定孩子和学校啊~

没关系，今天就教大家两招!

【扇形红包灯笼】

需要材料：12个中号红包、1个小号红包、红绳、流苏、双面胶。

制作过程：

1. 首先用手将中号红包向中间弯折，卷到一定程度用双面胶粘住底部二分之一左右，制造出底部窄上面宽的形状。

2. 将剩余的11个红包依次折好，并排列在一起，呈一个扇形。相邻的边用双面胶固定住。

3. 将红绳穿过小红包，然后在底部固定住流苏，放置在整个扇形的中间位置。之后再用双面胶固定，这样一个扇形的小灯笼就做好啦~

【立体花朵翻页小玩具】

制作材料：黄色便利贴7张、剪刀、红色水彩笔、胶带、胶水、彩色纸一张。

制作过程：

1. 首先，将一张便签纸沿对角线折叠，重复三次，变成一个小三角形的形状。剩余的便利贴用同样的方法叠好。

2. 再用圆形的胶带放置在其中一个三角形顶角处，用彩笔画一个椭圆形，用剪刀剪下。剩下的六个小三角形也依次剪好。

3. 将每个水滴形状的便签纸打开，就变成一朵朵花的形状。用红色水笔按照折叠的痕迹将花朵画好，剩余两片花瓣不画。用剪刀剪去其中一片花瓣，再另一片花瓣上涂上胶水，粘贴在相邻的花瓣后面，就变成一个个立体的花朵啦~

4. 这步很关键，将每朵花对折，开始用胶水将他们粘在一起。首先是在1、2处涂胶水，将另外两朵花的一片花瓣黏上。

叠好后，再在123处粘胶水。将另一朵花的三片花瓣整个粘在这123处。

接下来是在下图的1234处涂胶水，分别将两朵花的两片花瓣黏上即可。

最后，仍在图示123处涂胶水，将最后一朵花的三片花瓣黏上。

5. 将准备好的彩纸对折，以中轴线为准，将叠好的花开口那一边对着中轴线摆放，在1处涂上胶水，反面同样位置涂好胶水，这样就大功告成啦~

作为家长不容易呀，不学个一招半式的可招架不住。不过，在和宝宝一起做这些有趣的小手工时，也能大大促进亲子关系，还能帮助他们锻炼动手能力，真的非常不错哦~家长们快带着宝宝一起学起来吧~

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