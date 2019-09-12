孩子连续6天发烧正常不？提醒：尽快去医院就诊

孩子发烧，家长担心，特别是孩子连续几天发烧，更是让很多家长不知道该如何是好。孩子连续6天发烧正常不？接下来，育姐就跟大家好好说说这个问题：

孩子连续6天发烧正常不？

孩子连续6天发烧是不正常的，应带孩子去医院就诊，通过抽血化验找出病因。孩子持续发烧要及时加以控制，如果孩子体内有炎症，必要时应在医生指导下服用药物进行治疗。总而言之，孩子连续6天发烧，一定要找到病因对症处理。

孩子发烧吃什么食物好？

孩子发烧期间，大家要给他提供充足的水分、无机盐和维生素，适量的蛋白质和能量。建议给孩子吃流质食物和半流质食物，最好少吃多餐。以下这些食物是不错的选择：

1.绿豆汤

绿豆性凉，能够消暑、解毒、清热，孩子发烧时可适当喝点绿豆汤。

2.鲜果汁

夏天可以给孩子喝西瓜汁，它具有利尿、止咳、清热解暑之功效。

秋冬两季给孩子喝新鲜橘子汁和鲜梨汁。橘子汁能够帮助孩子清肺、通络、去湿、化痰；鲜梨汁具有去痰、止咳、清心、润肺等功效。

3.米汤

孩子发烧期间，非常适合吃大米粥或米汤。其具有一定的营养，且含水量高，孩子肠胃很容易就能消化吸收。大米粥制作起来很容易，只需把大米放入锅中，再倒入适量的水煮熟即可。

孩子连续6天发烧正常不？当然是不正常！遇到这种情况，大家要重视起来，千万不能马虎大意，应及时带孩子去医院检查，找出病因对症治疗。

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