8岁男童因个头高、长胡子厌学，一查骨龄11岁

如今，“性早熟”一词可谓是众所周知。这也说明越来越多的孩子出现了这个问题。不少医院还专门设置了专科门诊专科治疗。这里提醒各位家长，儿童性早熟如果不及时治疗，除了影响身高，造成心理障碍，今后还可能生育。

8岁男童因性早熟休学

正值开学季，别的孩子都开开心心上学去，而8岁的重庆男童淙淙(化名)却因为“身高问题”不得不暂停学业。

据淙淙的妈妈刘女士介绍，儿子是半年前发现自己和别的男生有点不一样。除了个头比其他男生高出一截，嘴唇上还长胡子，声音也变粗了。也正是因为这个原因，淙淙被同学嘲笑，进而产生了厌学情绪。对此，刘女士很着急，之后带着他到了重庆医科大学附属儿童医院就医。

经医生检查，淙淙身高比同龄男孩高了十几厘米，骨龄检测11岁，外生殖器已经发育，最终被确诊为性早熟。

警惕儿童性早熟

刘女士非常困惑，自家平时饮食很注意，儿子一没吃过激素，二也从不吃反季节蔬菜、水果，怎么就性早熟了。

据悉，儿童性早熟是儿科内分泌疾病，其发病和多方面的因素有关，肥胖、外部环境、疾病、压力、种族及遗传因素等都可能导致儿童性早熟。

性早熟会让孩子比同龄人长得更快更高，但这只是暂时的，可不是好事。这类孩子如果没有接受治疗，成年后的身高很可能达不到自身的遗传靶身高。而且他们的骨骺会相应提早闭合，身高发育期比正常孩子短，出现先高后矮的情况就不奇怪了。除了影响身高，造成心理障碍，今后还可能生育。

所以，一旦发现孩子身体出现异常，及时带其到具有儿科内分泌诊治条件和经验的医院就诊，由专科医生进行评估、诊断及治疗。

如何发现孩子性早熟的信号?

主要是看青春期特征是否提早出现。如果女孩8岁前，男孩8岁前就开始第二性征发育，就要注意了。

通常而言，女孩首先出现的第二性征是乳房发育，而男孩是睾丸增大。具体说来女孩青春期发育一般先是乳房里出现一个小硬结—乳核，之后乳房慢慢丰满起来(往往会胸疼痛、胀痛)，接近于成年女性。同时阴毛、腋毛会逐渐长出，声音也会变细。然后大姨妈会出现。

男孩青春期发育比较明显的是生殖器的发育，先是先是睾丸增大、阴囊皱褶增多、阴茎增大。逐渐长出阴毛、腋毛，之后胡须也出现了，声音变得粗哑低沉(公鸭嗓)。

如何防止儿童性早熟?

这需要各位家长朋友注意以下事项：切忌给孩子滥用营养滋补品，比如蜂王浆等;控制孩子体重，少让其吃汉堡、薯条、炸鸡等油炸类食物，避免超重甚至肥胖;妥善存放避孕药物、成人美容产品(包括护肤品)，以防孩子误服或接触等等。

目前，我国儿童性早熟的发病率呈逐渐上升趋势，然而就诊率只有⅓。这里提醒大家，一定要多关注，平时不要羞于和孩子谈性，而应树立健康意识，和孩子开放、自然地交流性知识，进行性教育，同时关注孩子的身体发育情况，如此一旦发现异常，才能及早治疗。

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