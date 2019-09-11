怎样让睡前故事更生动？做对这几件事很关键

可以说，睡觉前是亲子阅读的黄金时间。利用这个黄金时间给宝宝讲一个生动的睡前故事，让宝宝在童话中进入甜美梦乡，既能起到早教的作用，还能够提高宝宝的睡眠质量。但是，很多家长给宝宝讲睡前故事都是平淡如水，让宝宝没了兴趣，这样一来就起不到相应的效果。那么，怎样才能让睡前故事更加生动呢？

1.选对给宝宝讲故事的时机

在宝宝喝奶之前；宝宝午睡和晚睡上床之后；宝宝刚刚睡醒，还懒懒地躺在床上的时候；或者是任何时候宝宝躺在床上无所事事时，都是父母给宝宝讲故事的好时机。

2.几岁开始给宝宝讲睡前故事

宝宝1~2岁时就可以开始给他们讲睡前故事了。虽然这时候的宝宝并不识字，很多故事情节宝宝可能也难以理解，但是这时候的宝宝大脑经常处于兴奋状态，好奇心越来越强的他们，往往到了睡觉的时间难有睡意，甚至对安抚玩具也不怎么感兴趣了，这时候睡前故事往往会有很好的安抚效果哦~

3.解答宝宝的疑问

在你讲故事时，宝宝可能会提出各种各样的为什么。这种情况下，妈妈一定要停下来耐心地为宝宝解答，宝宝有疑问说明宝宝对故事非常感兴趣，而妈妈的解答又让宝宝们学习到了新的知识。千万不要告诉宝宝：等故事讲完了你就知道了，这样无疑给宝宝的热情浇上一盆冷水。

4.故事的题材要根据年龄来选择

如果宝宝年龄较小，没有超过三岁，那么就不适合给宝宝讲一些深奥的故事，而是应该给宝宝讲一些听起来充满乐趣的小故事，比如一些讲生活常识、行为规范的故事，要注意故事的篇幅不宜过长，情节应该简单，词汇要偏口语化。

5.故事书最好图文并茂

图文并茂的故事书对于宝宝来说会更加形象生动，孩子会更加容易辨别故事中的人物、物品，更加容易理解故事，这样便会加深宝宝的印象。

6.赋予故事真实的情感

家长在给宝宝讲故事时，千万不要机械式地讲完就算完成任务。这样草草收工所完成的睡前故事不会起到效果，在讲故事时，家长要给故事中的人物赋予真实的情感，比如说一些词汇可以通过拟声的方法进行生动地表达，还可以配合一些夸张的肢体动作，声音、表情、动作的配合很容易让宝宝走进故事的情境，让宝宝对睡前故事产生浓厚的兴趣。

要提醒父母的是，给宝宝讲睡前故事，1~2个即可，千万不要讲的太多，否则可能会影响到宝宝的睡眠，不利于孩子良好习惯的养成。

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