这些生活用品会威胁母婴健康，怀孕后就要扔掉！

怀胎10月，漫漫长路，准妈妈难免会接触到各种各样的生活用品，但生活中有很多用品都可能会对母婴健康造成威胁，今天我们就来一一盘点：

1.一次性塑料袋

在生活中，人们为了方便会使用一次性塑料袋，而且很多人还会用一次性塑料袋来装食物。对于合格的一次性塑料袋来说，如果盛装温度在100度以下的食物，不会给健康带来隐患。但如果用其盛装热食，比如说刚出锅的食物，或者是其他油炸食品等等这类高温食物，就会使一次性塑料袋当中的有害物质析出。如果准妈妈长期食用沾有这些有害物质的食物，必然会影响自己和宝宝的健康。

除此之外，准妈妈还不应使用塑料杯子盛装热饮，另外暴晒过的矿泉水饮料同样要避免饮用。

2.杀虫剂

杀虫剂是蚊虫的大敌，但如果家里有孕妇，则应避免使用杀虫剂，因为其中的有毒物质会对胎儿的发育造成影响。平时生活中最好是使用一些物理方法来防蚊杀虫，以此来减少蚊虫的侵害。

3.香水

有些女性在怀孕之前就有使用香水的习惯，怀孕之后一时间很难戒掉。但是香水中含有麝香以及酒精成分，其包括中的芳香剂和香精油都可能会对胎儿造成影响，如果孕期经常使用，可能会增加准妈妈流产的风险，更严重者会造成胎儿畸形。所以说宠爱香水的准妈妈，还是等到宝宝出生后再说吧~

4.指甲油

我们都知道，指甲油中含有多种化学物质，其中的溶脂性化合物可以轻易通过准妈妈的呼吸系统以及皮肤侵入体内。尤其是一些不合格的指甲油，其含有的毒化学物质含量更高，孕期如使用这类指甲油对胎儿的健康发育会造成不小的影响~

5.发胶

想要做出漂亮的发型，用发胶来定一下型是必须的步骤，然而发胶中也含有一些有害物质，常见的有可致癌的乳胶颗粒，以及某些化学溶剂。乳胶颗粒可以在空气中浮游，进入准妈妈的口眼鼻等等侵入体内，不仅危害自己的健康，还会直接影响到宝宝的发育。

没想到吧，这些常见的生活物品原来对于准妈妈来说是“隐形杀手”，为了让胎宝宝能够健康发育，还是赶紧避开它们吧！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)