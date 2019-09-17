小孩子都爱甜食，如何健康吃，专家这样说！

对于小朋友来说，甜食的诱惑真真太大啦~然而，吃太多甜食危害多多，不仅毁牙齿，还容易变胖等等。但一点甜食都不让孩子吃，咱们也不忍心呀~那么，到底该怎么办呢?

如何让孩子健康吃甜食?

甜食当然算不上健康食物。不过，只要孩子日常饮食均衡，偶尔吃一些甜食也是可以的，但要注意量和时机哦~

☛ 孩子多大可以吃甜食?

虽说宝宝6个月左右就可以添加辅食了，但在1岁前最好不要让他吃加糖或加人工甘味的食物。以免孩子胃口受影响，妨碍吃健康的食物。

等宝宝满1周岁了，可根据情况给宝宝少吃些甜食。

☛ 吃甜食最适宜的时间是?

* 和正餐一起吃，同时相应减少主食的量，避免孩子摄入过多的热量引起肥胖。

* 孩子刚运动完时大汗淋漓，糖分也流失不少，可以给宝宝吃点甜食补充点。

* 孩子情绪激动时，不妨给他一点甜食，可以起到安抚作用。

☛ 多久吃一次甜食比较合适?

如果孩子不爱吃甜食，那最好啦~但相信那只是极个别。如果孩子对甜食爱到不行，建议1周不要超过2—3次。

这里提醒大家，可别把甜食作为孩子乖乖吃饭、刷牙的奖励。

☛ 每次吃多少甜食?

这要看甜食的热量了，每次最好控制在150kcal以内，每天的糖摄入量最好≯25 g。

☛ 宝宝如何吃甜食不毁牙?

方法当然是平时尽量少让孩子吃甜食，缩短糖分在孩子口腔的停留时间，并让孩子吃完甜食后及时清洁牙齿，避免甜食残渣积存在牙缝中。

☛ 如何让孩子少吃甜食?

关键在于让孩子从小养成吃蔬果的好习惯。平日里，大家可以把可以胡萝卜、黄瓜等可以生吃的蔬菜和新鲜水果洗净后，切成适合孩子入口的小块，放在孩子好拿取的地方。

推荐适合孩子吃的健康甜食

偶尔，大家可以自己尝试做一些健康的甜食给孩子吃。比如用南瓜等甜味突出的天然食材代替精致白砂糖，并控制孩子每次食用的量。

下面给大家介绍几款：

♥ 红豆南瓜汤

食材：南瓜1块(约200g)、山药半根(约100g)、红豆30g、花生20g。

做法：

1. 先将南瓜、山药洗净，然后上蒸锅，蒸至筷子可轻易穿过即可。

2. 同时，将红豆、花生加适量清水倒入电饭煲，开启“稀饭”模式煮至软烂。

3. 南瓜、山药放凉后，去皮切小块，放入碗中。

4. 加入煮好的红豆汤，还可以撒一些桂花。

♥ 豆腐布朗尼

食材：内酯豆腐200 g、全脂牛奶15g、低筋粉40g、黑巧克力排(可可含量≮60%)70g、巴旦木30g(约30颗)、鸡蛋1个(约50g)。

做法：

1. 黑巧克力掰小块后，和牛奶一起隔水融化。

2. 把内酯豆腐搅碎(过一篇筛口感更好)，加入鸡蛋和砂糖搅匀，

3. 加入低筋粉搅拌成面糊，再加入融化的黑巧克力。

4. 最后加碾碎的巴旦木，倒入模具。

5. 放进预热的烤箱，用180度火烤35-40分钟，等自然冷却至常温再取出，脱模。

♥ 酸奶红薯泥

原料：红薯1根(约300g)、原味酸奶1瓶(约180g)、混合坚果一小把(比如花生、巴旦木各10克)葡萄干少许(约10g)。

做法：

1. 将葡萄干、坚果切碎，备用。

2. 把红薯洗净，上锅蒸熟后碾成泥，加入一勺酸奶搅匀。

3. 将红薯泥铺在碟子上，做成宝宝喜欢的模样。

4. 淋上酸奶，撒上葡萄干和坚果碎即可食用。

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