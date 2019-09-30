还迷恋虾皮、骨头汤？！快带孩子吃这些补钙吧

在补钙这件事上，万千家长操碎了心。然而，不少人姿势不对，白费了功夫，效果根本没有达到!

辟谣：虾皮、骨头汤补钙!

每次一提到补钙，很多人马上想到喝骨头汤、吃虾皮。事实上，这2种做法都不靠谱!

骨头汤的钙含量很少，而脂肪、嘌呤却很多，经常喝的话肥胖、痛风可能就会找上门。如果还是含有食盐的那种，可能会增加高血压等患病几率。

至于被很多人誉为“补钙神器”的虾皮，虽然钙含量多(每100g虾皮中大约含有钙质991mg)，但含盐也多，吃进肚真正被身体下手的钙比较少，所以不推荐。

提醒：成人也要补钙!

不仅是成长发育中的孩子需要补钙，咱们成人也需要，而且越早开始越高。

因为呐补钙主要是为了骨骼强健，而咱们每个人的骨龄从出生后就开始累积，一直到30岁左右达到巅峰，这之后走下坡路，骨龄逐渐流失、骨头慢慢变松。

如果想老了还有把硬骨头，那么事不宜迟快争取在30岁前储备足够多的钙吧。

这里还要提醒准妈妈、哺乳妈妈、绝经女性，你们对钙的需求量更多，更需要早早开始补钙哦~

敲黑板!补钙食物排行榜

NO 1：奶类(牛奶、酸奶、奶酪)

虽然流传着各种黑奶类的谣言，但牛奶和奶制品是补钙食物排行榜当之无愧的NO 1。牛奶富含钙质，一杯200ml中所含的钙>200mg。一般，一杯牛奶+一杯酸奶就可以满足一天的钙需求啦~如果不喜欢牛奶，可以用酸奶代替。

每天300g牛奶，也就是一二杯的量，你和孩子都喝了吗?

NO 2：绿叶蔬菜

绿色蔬菜在补钙方面强力不俗，但蛮低调的。其中，小油菜、毛豆和荠菜等是常见蔬菜中最补钙的。事实上，几乎所有的深绿色蔬菜含钙量都不低，比如菠菜、油麦菜、西兰花等。而且哦，这些蔬菜还含有镁、钾、VK、VC等营养素，可以帮助提高钙的利用率。但吸收率还是不如牛奶，所以只能排在第二位啦~

建议每日食用300g—500g。在烹饪前最好先焯下水，避免被草酸、植酸等物质影响钙质吸收率。

NO 3：豆制品

并不是所有的豆制品都能补钙哟~如果想要靠吃豆制品补钙，推荐卤水豆腐(又叫北豆腐)、石膏豆腐(也叫南豆腐)这2种。它们在制作过程中加入了卤水或石膏，含钙量更高，分别是138 mg/100 g、116 mg/100 g。至于内酯豆腐，虽然它的口感更细腻嫩滑，但补钙效果远远比不上卤水豆腐和石膏豆腐。

此外，芝麻酱和海鲜、坚果等也是比较常见的补钙小能手。

其实就是一个字——吃!只要大家吃的对，补钙没那么难。与此同时，希望适当户外活动也跟得上，这样一来日晒可以帮助皮肤合成VD。但日晒时间和强度要注意，以免伤害皮肤。

最后说下特殊情况怎么办，如果日常饮食不能满足钙质的摄入需要，大家可以选择小剂量的钙片，自己把握不准可以听从医嘱哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)