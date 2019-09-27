天哪，美味的桃子居然是果蔬界“第一过敏原”！

清甜多汁的桃子竟然很“危险”？！没错，口感超棒且富含各种营养的它是果蔬界“第一过敏原”。提醒大家，一定要小心这个可能会变成甜蜜的“炸弹”的水果哦~

1岁宝宝吃桃子后过敏

最近天气稍凉，蒯女士担心才刚1岁的宝宝吃西瓜可能会拉肚子，就买了一些桃子。回到家后，她先喂了宝宝几小块桃子。宝宝还蛮喜欢的，吃了还想吃，她便接着喂。不一会儿，一个桃子就被宝宝消灭了。

蒯女士以为宝宝吃点桃子没事，没想到宝宝吃完以后情况不太对。不仅嘴唇有点红肿，一摸额头还发烫。于是，她赶紧带宝宝去医院。在路上，宝宝一直哭不停，闹得蒯女士一度以为宝宝是食物中毒了，怀疑吃的那个桃子有什么问题。

谁知经医生诊断，宝宝这是过敏了。宝宝用了医生开的抗过敏药，很快就好了。但蒯女士还是非常心疼宝宝。

有的人以为过敏是件小事，大错特错！过敏严重的可是会威胁到生命安全的，大家一定要引起重视。

果蔬界“第一过敏原”

据相关统计，在咱们国家，桃子是果蔬类第一过敏原。而对桃子过敏的人往往对花粉也过敏。

一旦桃子诱发过敏，如果症状较轻时会出现口腔粘膜红、肿，嘴唇周围发红、脱皮、瘙痒等症状，此时应立即停止食用，将孩子的手、脸等洗净，并让他多休息、多喝水，通常十几分钟或1、2个小时症状会自行消失。

如果症状比较严重，嘴唇、口周、耳朵、颈部等部位出现大片红斑，可能伴有轻微水肿，甚至引起腹泻、窒息、低血压、休克等。

所以，大家要长点心，别让桃子伤害了孩子。

敲黑板!诱发过敏性休克的食物清单

除了桃子，还有这些过敏食物表现很突出。比如食物类第一过敏原小麦，坚果类第一过敏原核桃。

据悉，我国常见的食物变应原主要有鱼、虾、蟹等海鲜；大豆、花生、芝麻等油料作物；腰果、榛子、杏仁等坚果；桃、苹果、荔枝、芒果等水果；扁豆、芹菜等蔬菜小麦(谷胶蛋白)、荞麦等谷物以及酒石黄、亚硫酸盐等食物添加剂。

过敏严重会要命!

食物过敏这是说大不大，说小不小，要知道它可是最凶险的过敏性疾病之一，胜过鼻炎、哮喘。这是因为其起病急，比较容易诱发严重过敏反应，甚至可造成过敏性休克，若是抢救不及时或不当会导致死亡。

发生食物过敏怎么办?

目前，医学界食物过敏并没有有效的根治方法，禁食致命食物以防发病和急诊抢救仍是唯一可行的措施。这里给大家介绍关于食物过敏的急救措施，希望和大家共勉。

1. 带娃出行请备好小药箱，除了退热药、抗生素、腹泻药、创可贴、小包酒精棉球等，抗过敏要也要带着。如果孩子有过敏史，比如哮喘，更要切记随身带！如果发现孩子有过敏反应，比如痒、嘴唇红肿、身上起包、肚子疼、呼吸困难等，立即用药！

2. 打听好出行地哪些医院有儿科急诊。万一孩子有事，这些医院才是第一选择，而不是直接往三甲医院送。万一这家三甲医院没有儿科不收，反而耽误时间！

3. 家长一定要保持冷静，特别是在孩子面前，不然孩子会更紧张，使得呼吸症状加重。

4. 即便孩子症状缓解也建议找有抢救能力的医院，可以先不挂号，留在急诊科观察，确实安全了再离开。

5. 平时注意科学知识积累，包括一些医学常识，特别是儿科急诊，意外创伤、心脑血管疾病等。提醒大家，要看靠谱医生写的科普文哦~

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