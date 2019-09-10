教育博士解析《哪吒》|放下早教焦虑，让孩子开启别样人生

暑期档动画电影《哪吒之魔童降世》引发了众多爸妈的思考，不少家长特别期待能教育出哪吒这样的孩子，在讨论如何教育哪吒这样的“魔童”之前，我们不妨来了解下早期教育。

一、早期教育因何“关键”？

早期教育一般是指针对0—6岁儿童及其父母或监护人所开展的教育，这一阶段是儿童智力发育的快速期，也是儿童教育的黄金期。

心理学家汉特(J.Mcv Hunt）研究发现，儿童出生后最初4年的智力发展极为迅速，对儿童以后智力的发展具有决定性影响。美国教育家大卫•维卡特长达20年的研究发现，早期补偿教育投入和产出的比例是1:7.16，即在学龄前期每投入1美元，可以对儿童以后的发展产生7美元多的收益。

二、早期教育折射出的育儿焦虑怎么看？

早在1998年国内学者桑标就 “育儿焦虑”的问题，指出“在育儿问题上，我们所指的焦虑主要包括对孩子的饮食起居、生长发育、行为举止、外貌衣着、性格脾气、同伴关系、亲子关系等一系列的紧张不安与过分敏感”。

21年过去了，育儿焦虑越演欲裂，而当前社会中育儿焦虑主要体现在健康焦虑和安全焦虑两个层面，而着眼于未来的育儿焦虑则体现在社会竞争层面，面对育儿焦虑，父母一定要有清晰的认识。

三、育儿风格跟儿童发展有何关系？

鲍姆琳德及其之后的学者概括出4种类型的育儿风格：即专制型、纵容型、疏忽型和民主型。在教养过程中，一个家庭并非只有一种育儿风格存在，可能同时多种育儿风格并存。

专制型

专制型父母对孩子具有较高的期望，关注孩子学习的外部动机，但父母与孩子的互动呈现低水平、消极被动的情况。

网络上流行的“诈尸式育儿”是这一类型的典型表现。父母平常缺席孩子的生活，但时不时出来指责一下对方的教育方式，安慰一下被严格要求的孩子，假装称职。《哪吒之魔童降世》中敖丙的父亲也属于这一类型，将自己的欲望或未实现的愿望强加到孩子身上，美其名曰“爱”，但却从未了解过孩子的想法和感受。

这种育儿风格最终会导致孩子产生高自卑、低成就动机、焦虑等问题，对孩子的学业成绩、社会性发展及其身心健康都会产生或多或少的消极影响。

纵容型

纵容型育儿风格体现出父母对孩子的低要求和高应答，即父母对孩子的控制程度较低，对孩子的需求尽量满足，父母往往呈现出一种对孩子的补偿心态，对孩子的“爱”没有节制。在当前少子化社会、单一家庭结构中，纵容型育儿风格比较常见。

前有上海迪士尼8岁男童摸臀而展现出母亲教育缺位的事件，父母在育儿过程中对孩子一时纵容等于为孩子树立了一个负面的榜样，耳濡目染之下会对孩子人格产生消极影响。当下的“熊孩子”也是这一育儿风格中的典型，父母教育的缺位纵容出孩子的规则意识淡漠。

这种育儿风格会导致孩子产生骄横、心理脆弱、急性子、自我管理能力差等问题，对儿童的社会适应性、人格完善、亲子关系等存在消极影响。

疏忽型

疏忽型育儿风格体现出父母对孩子的低要求和低应答，即父母对孩子缺乏必要的关爱与互动，低接受，孩子自我成长，缺乏成就动机。多数留守儿童家庭的育儿风格即属此类型，父母在孩子出生之后就外出打工，亲子间沟通交流的机会较少，加上隔代教养的问题，很多孩子的内心世界变得荒芜。

伴随着城市化进程的加快，人口结构、家庭结构的变化，疏忽型育儿风格有增多的趋势，不仅是留守家庭，许多城市家庭迫于生活压力也出现这类育儿风格，值得每一个家庭反思与警惕。

这种育儿风格会导致孩子自尊心差，对成功和失败错误归因的比例较高、低创造能力与合作水平等问题，对儿童的学业成绩、人格完善、亲子关系等有不利影响。

民主型

民主型父母对孩子严格管理、高度温暖，且高质量、积极主动地与孩子互动。这种育儿风格对孩子的学业成绩、社会性发展以及心理健康等均有着积极的影响。

前面提到的“魔童”哪吒父母的育儿风格即属此种类型，母亲慈爱，父亲严格，对孩子包容有爱，最终引导哪吒“改邪归正”。

格罗尔尼克等人将父母参与孩子教育划分为3种类型：行为参与、亲身参与和认知参与。

民主型育儿风格应该是全方位地参与孩子的教育过程，为孩子营造一个稳定而安全的环境，并给予孩子高度的关爱和支持。

不同的育儿风格会影响儿童的不同发展方向。

放奇父母作为民主型父母的典型代表，又是怎么育儿的呢？

四、放奇父母谈育儿

放奇父母的典型特征是：积极参与孩子成长，在玩乐中带领孩子探索未知世界，不被传统束缚，愿意接受大胆新奇育儿观念的父母。

这种育儿风格属于民主型，父母对孩子有着较高的行为期望，但会积极主动关注孩子的需求和反应，容易培养孩子独立、自主、创造、合作的品质。

美国前总统奥巴马便是放奇父母中的典范，在奥巴马第一次当选总统时，在长达21个月的选战中，他没有错过一次孩子的家长会。是的，你没有看错！在很多家长直到孩子读大学都没有去过一次家长会的时候，这位总统候选人在竞争最激烈最忙碌的重要时刻，竟然没有缺席过一次孩子的家长会。不仅如此，在担任总统期间，奥巴马不管多忙仍每晚和女儿一起吃晚餐，耐心回答她们的问题，为她们在学校交朋友的事儿出谋划策。

儿童的教育并非极速短跑，而是马拉松式的长跑，谁能坚持到最后才是胜者，而过程中体现出的综合素质才是运动者坚持到最后的法宝。我们不能过早地让儿童承担成人世界的焦虑与不安，不能让他们的单纯朴素过早地夭折，最后只剩下疲惫的身体和空洞麻木的心灵。

放奇这是一种教育智慧，是一种无声但力量强大的教育方式。

作者简介：曾军，四川师范大学教育学博士，儿童发展研究中心科学早教专业委员会成员，儿童文化研究中心副研究员，国家社科基金项目成员，现已加入喜安智育儿博士堂。

2019年育儿博士堂迎来全新升级，20+位顶级育儿博士将开展50场线下育儿讲座，配合线上视频科普、达人直播、知识论坛等等趣味化、专业化的形式与内容，将继续用专业育儿干货为爸妈武装头脑，实现“溶入成长乐不停”的全新品牌主张。

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