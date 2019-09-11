高中生产后埋掉亲生儿，自拍庆祝身材恢复

据英国《每日邮报》报道，2017年5月，美国一名18岁高中女生因意外怀孕生下了一名女婴。产后没多久，该女生竟将孩子杀死，并埋尸后院。几小时后，她在健身房尽情自拍，还高兴地跟妈妈说：“我的肚子恢复了，天哪，我开心得无法用言语形容！”

高中生杀死亲生儿埋尸，自拍庆祝恢复细腰

据悉，这名女生名叫布鲁克·理查森，来自俄亥俄州巴特勒县。今年9月4日，20岁的理查森出庭接受审讯。

2017年4月，当时只有18岁的理查森是一名高中拉拉队员。她意外发现自己怀有身孕，并且将在几个星期内生产。得知此事后她十分难过，跟医生说她不能生孩子，并要求医生保密：“我不能生宝宝，再过几个月我还要上大学。”

2017年5月7日晚，理查森产下一名女婴。检察官表示，理查森杀死孩子后把尸体埋在家中后院，并销毁了各种证据。处理完这一切后，理查森发短信告诉妈妈：“天哪，我开心得无法用言语形容，我好激动啊，晚饭时又能穿可爱的衣服啦！我的肚子恢复了，我要趁机好好打扮一下。”产后几小时，她就来到健身房对着镜子拍自拍照，还特地把腹部露出来。

2017年7月，理查森的罪行被发现。她去找另一位医生开避孕药时，医生从病历中得知她有过身孕，便询问孩子的情况。理查森承认，自己把孩子埋了。医生随后向警方报案。

律师辩称孩子是死胎，女生承认是自己掐死

在当天的庭审中，理查森起初表现很平静。直至检方向法庭展示婴儿骨头的照片时，她“全身发抖”。

辩护律师表示，孩子生下来就是死胎，而且理查森的妈妈一直都很关注女儿的形象，并严格控制其体重，理查森还有饮食失调症，对体重和生理周期都有很大影响，让怀孕变得不易发现。她很晚才发现自己怀了孕，她的反应很正常。

但据警方的口供显示，理查森说孩子大约活了“五分钟”，之后她用力掐住孩子使其死亡。

目前，法院仍在审理此案。据了解，理查森被指控犯有谋杀、危及儿童安全、篡改证据、虐待尸体等罪。

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