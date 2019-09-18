10月宝宝因拉肚子丧命，秋季腹泻真不能小看！

最近有不少妈妈反应，宝宝出现了咳嗽、流鼻涕的情况，起初以为是普通感冒，就没怎么太在意。没想到过了好几天依然没有什么好转，反而还出现了腹泻的情况，少则数次，多则十数次，这是很可能是秋季腹泻又出来作妖了。

对于秋季腹泻，目前还有太好的治疗方式，大多只能进行一些保守治疗，如果在患病期间没有做好相关护理，那么孩子可能因此出现营养不良、生长停止的情况，严重的甚至还出现宝宝死亡的情况……

前些日子，李化（化名）夫妇发现，自家10月大的宝宝开始频繁拉稀了，看到孩子没有其它异常，心想只是肠胃不太好，夫妻二人没有太在意。可是没想到，孩子腹泻问题越来越严重，精神状态也越来越差，夫妻两赶紧把孩子送到了镇上的医院。

医生检查后表示，孩子腹泻有不少时间了，现在已经出现了严重的脱水情况，直接输盐水恐怕有危险，需要马上去大医院治疗。随后夫妻两赶紧赶往省城大医院，可不幸的是孩子还是因为脱水严重不治身亡。

每年的秋天，都是腹泻的高发期，很多宝宝都躲不过，尤其是月龄小的宝宝。不少爸爸妈妈一看到宝宝拉肚子，就觉得是受凉了，只给孩子吃点止泻药，但是这行为对孩子的健康不利。此时最重要的就是补充水分和电解质并且咨询医生，千万不要私自用药。

普通腹泻和秋季腹泻有什么区别？

1.发病原因不同

秋季腹泻大多是由轮状病毒引起的，所以也被称为“轮状病毒性肠炎”。而普通腹泻的发病原因有很多，一般笼统的分为感染性腹泻和非感染性腹泻。

2.发病时间不同

普通腹泻没有固定的时间，一年四季都可能发病。而秋季腹泻大多发生在秋天，除此以外冬天也可能发病，尤其是每年的国庆节前后，直至春节前夕，是秋季腹泻的高发期。

3.发病年纪不同

普通腹泻没有固定年龄，即便已经成年也可能发病。而秋季腹泻只出现在婴幼儿身上，尤其是6-24岁的孩子最容易发病。

4.发病症状不同

普通腹泻主要症状是腹痛、拉肚子，严重的还会冒虚汗、浑身无力等。而秋季腹泻大多起病比较快，发病时会有类似于感冒的症状，比如发烧、咳嗽、流鼻涕等等，有些宝宝还会有呕吐的情况。

5.便便性状不同

患上秋季腹泻的宝宝，便便大多呈现蛋花汤样，并且还会有少量黏液、气味也比较淡，如果送去化验会发现会有少量白细胞。而普通腹泻大多就是便稀，排便次数增多。

6.发病症状不同

患秋季腹泻的宝宝，会比较缺水，尿量会变少，如果不及时补充水分，宝宝会出现不同程度的脱水现象。而普通腹泻宝宝大多不会出现太多不适，病情严重的也只会出现轻微脱水的现象。

7.持续时间不同

普通腹泻的持续时间和个人体质有关，有可能是几个小时，也有可能是好几天，基本没有规律。而秋季腹泻是由病毒引起的，所以持续时间大多维持在7天左右。

8.可传染性不同

普通腹泻大多没有直接的传染性，而秋季腹泻是可以传染的，轮状病毒可以通过消化道和呼吸道进行传染致病，所以一旦宝宝不慎感染，妈妈们一定要做好防护工作，宝宝的粪便要处理干净，衣物、玩具也要及时消毒，以免宝宝重复感染。

面对秋季腹泻，爸爸妈妈们该如何护理？

1.注意脱水

宝宝患上秋季腹泻，最大的问题就是缺水，所以此时一定要注意补水和电解质，以免威胁宝宝生命。妈妈可以给宝宝专门准备一个水杯并且加入少许食用盐，并且随时督促宝宝喝水；也可以直接购买补盐的口服液喝。

2.注意营养

有些妈妈觉得，宝宝腹泻要保护宝宝肠胃，就停止喂食。但事实上，虽然此时消化功能降低，但是还是可以消化吸收营养素的，而且在腹泻期间，营养流失较大，所以更需要给宝宝补充营养。当然此时饮食还是要注意口味清淡，高营养、易吸收。

3.注意保暖

主要是腹部的保暖，虽然秋季腹泻是病毒引起的，但是腹部受凉很可能加重病情，所以一定要做好腹部的保暖工作，这样宝宝也会舒服一些。

4.药物治疗

发现宝宝患上秋季腹泻，一定要马上去医院找医生帮忙，并且根据医嘱适当使用药物。妈妈们切记，千万不要给宝宝用抗生素，抗生素只能杀死细菌，无法消灭病毒，各位妈妈一定不要犯错。

秋天遇到宝宝腹泻千万不要当小事，在补充水分和电解质的同时，还要及时送医治疗，以免耽误病情。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)