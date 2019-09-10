带你康康：高智商孩子都有哪些特点

看着周围的孩子各个都机灵聪明，有的家长就很捉急了，担心自家孩子智商不如他人。淡定，要知道有些小天才可是很低调的。下面，育姐就带你康康，高智商孩子都有哪些特点：

高智商孩子常有的几个特点

1.爱玩，并且很会玩

玩是孩子的天性，通过玩，孩子可以从中学到很多知识。一个爱玩的孩子创造力以及开发能力往往很强，这样在以后的学习工作中就会成为佼佼者，善于发挥特长，取得更大的成功。

2.热爱艺术

很多学霸不仅热衷于书本知识，对艺术也是如此。他们在日常生活中，善于去培养艺术细胞，比如绘画、音乐。孩子热爱艺术，可以很好地开发智力，并且能让孩子高度集中注意力。

3.独立性强

爱独立的孩子往往会有很好的未来。独立性强的孩子乐于解决问题，并且想方设法克服坚持下去，不易退缩。

家长要怎么培养孩子的大脑

1.创造好的学习氛围

家长要给孩子创造一个好的学习氛围，让他们了解学习是一种乐趣，这样也就能乐于接受知识，对于聪明的孩子而言，效果也会更加显著。

2.创造在游戏中学习知识的机会

在游戏过程中，孩子往往能更好地学到知识。从游戏中，让孩子发挥想象力与创造力，这样更有利于孩子的成长。

3.父母要多多陪伴

父母的陪伴很重要，多多陪伴孩子，孩子会感到父母给自己的爱，不仅对大脑发育有利，而且有助于亲子感情的建立。

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