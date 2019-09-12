若你家老人是这几种情况，请ta带孩子还是算了吧

由于种种压力，很多年轻父母无奈之下把孩子留在老家让老人帮忙带。这里提醒大家，如果有以下几种情况，最好别把孩子交给老人照看。

1.重男轻女

不少老人重男轻女思想蛮严重的。让这样的老人带孙女，估计他们会不那么上心。而如果带孙子的话，会把孙子宠上天，把孩子惯坏。如果是这样的老人，还是建议父母自己带孩子比较好。

2.缺乏安全意识

很多老人安全意识很薄弱，过于轻信陌生人，可能会把孩子单独交给邻居街坊甚至是陌生人。孩子一旦脱离了自己的视线，磕磕碰碰且不说，万一这人对孩子图谋不轨，将孩子带走那多可怕呀！还有的老人总觉得孩子磕磕碰碰没啥事，自己去忙活其他的事情，放孩子一个人玩，也很危险！

3. 身体不好

带孩子非常考验耐力。可以说除了孩子睡觉，其他时间基本都停不下来，非常累人。如果老人身体不太好，身体根本就吃不消。如果本身就患有某些慢性病，甚至还会使得病情加重。如果是这种情况，也不建议老人带孩子。

4.过分溺爱孩子

爱孩子没有错，但千万别溺爱。一些老人什么都依着孩子来，只要孩子开心就好。另外，还包办孩子的一切。这么一来孩子容易变得以自我为中心，越来越自私，对于良好性格的养成很不利。

5.思想守旧迷信

有很多思想守旧迷信的老人，在孩子生病时想到的第一件事不是带孩子去医院，而是自己在家里或者是请所谓的“大仙”给孩子看病。这么做很可能耽误了孩子病情治疗的最佳时机，甚至威胁孩子的生命安全。这样的老人，你敢让他来带孩子吗?

当然了，如果不是迫于生活，谁想丢下孩子让其他人来照看。但是如果是以上几种情况，建议家长还是要三思而后行，争取自己带孩子。

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