宝宝小内裤怎么挑？请注意这几点

不管是男宝还是女宝，只要摆脱纸尿裤了就应该给ta穿上小内裤啦~一般来说，男宝3岁前应适应穿小内裤，而女宝2岁时就可以穿了。至于宝宝的小内裤如何挑选，请往下看：

△ 材质

宝宝的肌肤娇嫩，容易受到刺激引起过敏。在选择小内裤时，首先要看小内裤的商标，标明是a类的为首选。其次要看内裤的材质，建议选择纯棉材质的小内裤，兼具手感柔软、透气性好、吸汗性不错这些特点，值得给宝宝购买。

△尺寸

给宝宝购买小内裤时，一定不要给宝宝购买大一码的小内裤，大小适中。如果宝宝穿着松松垮垮的小内裤，对宝宝的走路会产生一定影响。如果内裤过紧，容易让宝宝很不舒适，进而抗拒穿小内裤。

△ 颜色

建议挑选浅色系的小内裤，这关乎到宝宝的健康问题。比如说一旦宝宝的生殖器出现感染或者是有其他健康问题，宝宝的小内裤上就容易出现黄色的结痂，浅色的小内裤更容易发现这些异常，以便及早治疗。

△ 样式

宝宝的小内裤分为平角内裤和三角内裤。一般来说，只要尺寸合适，不用太在意样式。

一般来说，三角内裤更加贴身，对于隔绝细菌以及保护宝宝的隐私更加有利。相比于平角内裤，三角内裤更好穿着，可以帮助宝宝更好的培养起穿内裤的意识，但是缺点就是会紧一些。

平角内裤呢，宽松透气，没有束缚感，很舒适，也能减少对于大腿根部的摩擦，适合胖宝宝穿着。但因为不够贴身，穿在外裤里面可能会不怎么舒服。不管是选三角内裤还是平角内裤，只要选对尺寸宝宝就不会有太强的不适感，家长可以根据具体情况来购买。

△ 图案

宝宝人小鬼大，自主意识会越来越强，对自己喜欢的东西有比较强力的保护欲。所以，选择让宝宝来挑选自己喜欢的图案，这样他更容易接受小内裤，也会更加爱护，不轻易弄脏。

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