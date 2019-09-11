BB睡觉时的这4个细节，宝妈需警惕！

小宝宝刚来到这个世界时，没有防卫能力，需要大家悉心呵护。如果稍不注意，很可能对他的身体造成伤害。比如宝宝在床上睡觉这样一件小事，有时候也可能会给他带来致命的威胁。希望大家都能留意以下这4个细节：

✘ 跟父母一起睡

有些宝妈为了喂奶方便，就会让宝宝跟着自己一起睡觉，有时候甚至还会抱着他入睡。但宝妈因为照顾宝宝很累，晚上睡得比较沉，而且睡熟时可能会翻动身体，可能会压伤宝宝。因此，为了宝宝的安全，建议让宝宝单独睡在婴儿床里。至于夜里喂奶，可以设定闹钟，虽麻烦但是更安全。

✘ 给宝宝盖很厚的被子

有些宝妈担心宝宝晚上睡觉会冷，所以就给他盖上很厚的被子，这对宝宝的身体没有好处。宝宝新陈代谢发达，体温比成人高一些。如果盖得太厚会导致身体发热，要是宝宝踢被子着凉就不好了。

建议大家根据实际情况给宝宝选择合适的盖被，盖的时候注意不要盖到头部，以免引起窒息危险。如果担心宝宝受凉，可以给宝宝选择睡袋，让他睡得更加舒服。

✘ 长时间趴着睡觉

宝宝的睡姿可多了，或仰睡，或蜷缩着身体等等。但如果发现宝宝长时间趴着睡觉就要注意了。这样容易压到宝宝口鼻，导致呼吸不畅，如果床垫比较软可能导致窒息。

✘ 在床上放置各种毛绒玩具

很多宝妈喜欢在宝宝床上放上一些毛绒玩具，让这些小可爱陪伴宝宝睡觉。然而这对宝宝大的生命安全有不小的威胁。因为这些玩具比较柔软，如果宝宝不小心脸埋在其中，很可能会遮盖到口鼻，导致呼吸不畅，甚至引发窒息。建议大家及时清除婴儿床上多余娥枕头、毛毯、玩具，特别是毛绒类玩具等。简单地说就是，除了宝宝要盖的东西其他不要放在婴儿床上。

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