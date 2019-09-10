教师节到了！超简单的贺卡Diy教程，一看就会！

教师节到啦！一起来看看超简单的教师节贺卡diy过程吧！

真的很简单，分分钟就可以做出来，送给老师！

我因为没有卡纸，就没有做出来了，画了下示意图，应该还可以理解吧。

先画三朵花，然后点缀点绿叶，涂上颜色以后，剪下来，贴在卡纸上。

花的造型你们其实可以自己更换，我是画了这三种线条最简单的，方便大家一看就会！

让三朵花的排列有一点向下的弧度，这样比较好看一点。

涂上颜色——

下面就是剪下来，贴到卡纸上，卡纸需要对折一下（绿色参考线）

中间红色参考线的部位是需要割开的，我们会在里面塞一张白色的凸型卡纸

我用深色来示范，就是这样啦！凸型白色卡纸的中间是用来写字的，两边则是卡在黄色卡纸里面的。（白色凸型卡纸，需要从黄色卡纸隔开的地方插出来）

白色凸型卡纸的高度，要低于对折后的黄色卡纸，这样才不会露出来，能理解吧。

在白色凸型卡纸的顶部挖个洞，穿上一根绳子，这样就可以拉动白色卡纸，慢慢露出文字啦！

效果大概是下面这样——

你get了吗？

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