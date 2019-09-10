BB一到夜里就闹腾，这是肿么了？

有的宝宝白天乖的很，到了夜里就哭闹不止。这让宝妈很头疼。其实，宝宝夜里哭闹是有原因的，只要找到原因就能解决哦~

宝宝夜啼的原因

1.宝宝夜里饿了

如果宝宝没有吃饱或是宝妈喂得不足，宝宝就会很容易饿。因为宝宝还不会说话，无法用语言来表达想法，所以他们只能通过哭闹来告诉妈妈饿了。

2.肚子胀气

宝宝肠胃还没有发育完全，加之每天都躺在床上，食物没有办法完全消化，所以导致腹部出现胀气。

3.肠绞痛

肠绞痛多发生在6个月以内的宝宝身上，一般在晚上的5~8点发作。因为疼痛难忍，宝宝会哭闹不止。

4.生理需求

宝宝年纪还小，无法控制大小便，虽然有尿不湿，但宝宝会感觉不舒服，所以才会用哭闹告诉妈妈。

5.长牙

到了一定时期，宝宝开始长牙了，因为宝宝不适应感觉不舒服，所以才会夜里哭闹不止。

6.感觉不舒服

给宝宝盖得被子太厚，感觉热所以哭闹，而有时候则是因为宝宝盖得被子太少，感觉冷使得孩子哭闹。总之感觉不舒服，孩子都会哭闹抗议哦~

宝宝夜里哭闹，宝妈如何应对

1.避免吃胀气食物

胀气食物要少给宝宝吃，比如红薯豆类。如果宝宝是因为喝奶粉造成的胀气，试着换其它牌子的奶粉，平时多按摩宝宝腹部。

2.白天多让宝宝活动

宝妈白天可以跟宝宝玩游戏，多让宝宝运动。

3.睡前喂饱宝宝

宝妈按需给宝宝喂奶，尤其是在睡觉前一定要喂饱宝宝哦~

4.让宝宝睡得舒服

给宝宝创造一个安静舒适的睡眠环境。给宝宝盖得被子不要太厚也不要太薄，室内光线不要太强。

宝宝夜里哭闹原因有很多，宝妈一定要了解宝宝哭闹原因，然后采取相应的处理方法，因为宝宝还不会说话，所以宝妈在平时要多观察宝宝，从行为判断需求。

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