听我的！黄晓明犯的这个错，各位父母可别再犯了

自《中餐厅》播出以来，就一直广受关注，特别是店长黄晓明更是频上热搜。由于他在节目中“霸道总裁”附体似的表现，也被网友们笑称“中年王子病”。除了令人窒息的“明言明语”外，黄晓明的很多神奇操作也被网友们热议。比如：

针对这个话题，评论里不少人表示：饭桌上训人的样子，像极了我爸妈。

其实，在吃饭时批评孩子是很多家长都有的习惯。现在生活节奏快，家长工作繁忙，孩子学习任务也重，一家人交流的时间并不多，显然饭桌时间就成了沟通的绝佳时机。

但是不少家长都会发现，随着自己越说越多，孩子吃的越来越少，吃饭速度也越来越慢，最后一提起吃饭就满脸不情愿，随便扒拉两口就回房间了。这是怎么回事呢？

饭桌时光，没有孩子喜欢被“教育”

在生活节奏越来越快的今天，一家人聚在一起吃饭本是一件愉悦轻松的事情，是一天中难得的休闲时光。然而家长们却要牺牲这段美好的时间，来对孩子进行说教。比较常见的现象是，家长一边吃饭一边对孩子问东问西，或是给孩子讲大道理，让孩子好好学习，或是批评孩子的某个行为，一番责备。无论是哪种，都会对孩子身心造成不小的影响。

首先，“饭桌教育”极大地打击了孩子吃饭的积极性，会让孩子没有食欲，胡乱扒饭，不利于消化吸收。长此以往，就会导致孩子缺乏营养，难以维持正常的成长发育，甚至患上厌食症，健康状况直线下降。

其次，在饭桌上教育孩子也容易激起孩子的逆反心理。本该开心吃饭的时刻，却被一直责骂或追问，难免会让孩子内心有抵触心理，进一步扩大了和家长间的隔阂，也不利于亲子间的沟通交流。

最后，总是在吃饭时教育孩子还会对孩子心理造成压力，导致孩子心理失衡，一吃饭就紧张，甚至患上精神疾病，十分不利于孩子的健康成长，会对孩子的日常生活带来极大的困扰。

明代思想家吕坤曾在著作《呻吟语》中提出育儿“七不责”，其中就有“正饮食不责”，也就是说在吃饭时不要责备孩子。因为在饭桌上教育孩子，不仅无法达到想要的效果，还会导致孩子身体、心理健康都受损，其结果只能是百害而无一利。

饭桌时光，让我们更了解孩子

有不少家长认为，一天中能和孩子坐在一起的时光不多，只有在饭桌上才能多了解孩子一点，因此要抓住饭桌时光，多问孩子一些问题。这种观点是片面的，的确，饭桌是我们了解孩子的好时机，但却不一定要通过不停问孩子问题的办法实现。只要我们多留心，孩子的很多行为都会告诉我们，他此刻的心情、状态如何。

例如，如果孩子胃口很好，吃饭时显得很积极，说明他今天心情不错，身体也很健康。反之，如果孩子一直发呆走神，催了好几遍都没过来吃饭，说明孩子多半有心事，那么家长就可以考虑另选时间和孩子聊聊看。或者孩子吃饭时一直郁郁寡欢，食欲不振，那么就可以关心一下孩子的身体，看看是否有健康方面的问题。

而孩子在吃饭时的举止，也可以反应出孩子的教养。如果一个孩子可以做到不浪费食物、不发出奇怪的声音、不在碟子里乱翻菜，得体文雅地用餐，那么显然，这样的孩子是十分有教养的。

因此，在饭桌上有很多地方都可以了解孩子的状态，不一定要通过“饭桌教育”的方式。只要肯留心，每天一起吃饭的时候都可以注意到孩子的新变化，及时掌握孩子的情况。

饭桌时光，可以聊点什么

我们不提倡“饭桌教育”，并不意味着每顿饭都要悄然无声，亲子间进行温馨的沟通还是很有必要的。那么，在饭桌上，我们可以和孩子聊点什么呢？

1.轻松为主，简单有趣的话题是首选

既然是放松的休闲时光，那么当然首选简单有趣的话题了，这样的话题孩子感兴趣，也比较容易打开孩子的话匣子。

可以和孩子聊聊学校或幼儿园里发生的趣事，或是最近看了什么有趣的故事，家长也可以分享自己在路上或是同事遇到的好玩的事情。除此之外，还可以问问孩子最近有什么活动安排，学校的饭菜合不合胃口之类，这些话题都有利于营造轻松的氛围，拉动孩子的情绪，让孩子主动分享。

2.扮演倾听者的角色，耐心聆听

当孩子愿意分享的时候，家长们要注意扮演倾听者的角色，静下心来仔细耐心地聆听，让孩子觉得自己是被在乎着的。千万不要在中途打断孩子，更不要在他说完前就妄下结论。

当孩子说完后，家长应该及时给予积极的反馈，这样可以培养孩子阳光向上的人生观，让孩子拥有更加健康的心态去面对生活。

3.避免负面情绪，不聊工作学习

孩子的学习自然是家长们都很看重的，但是在饭桌上聊学习并不能促进孩子进步，反而会招致孩子的反感。因此在饭桌上，不提倡和孩子聊分数、名次等话题。

同样的，家长也不要在饭桌上聊起工作，因为大多数工作内容对于孩子来说是完全陌生的，难以引起孩子的兴趣。更何况如果家长聊到工作的烦恼，抱怨工作，抱怨生活，也会影响到孩子对工作、社会的价值观，不利于孩子的成长。

相比较于“饭桌教育”，家长们不妨让饭桌变成拉近亲子关系的桥梁。充分利用每天的饭桌时间，了解孩子，亲近孩子，成为孩子成长路上的忠实伙伴。

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