中国父母的坏习惯，正在摧毁着孩子！

我们常说，父母是孩子的第一任老师，父母的一言一行都会影响到孩子的成长。对于孩子来说，父母不仅是他们成长路上最亲密的“伙伴”，也是他们学习和模仿的对象，因此父母的举止甚至是脾气秉性都会潜移默化地改变孩子的一生。

想要孩子养成良好的品行，拥有良好的习惯，那么首先就该反省自己是否是个习惯好的父母。像是以下几个坏习惯，就会摧毁孩子，父母务必要戒掉。

一、漠视规则

2018年1月5号，在安徽合肥站，一名带着孩子的妈妈站在高铁列车车门处，无视工作人员的阻拦，以身体阻挡高铁车门关闭，造成了车辆晚点。而她之所以这样做，是因为其老公还未上车。只因为自己家人晚点未上车，就漠视规则，强行阻止高铁发车，造成整辆列车晚点，影响全体乘客的行程。更令人无语的是，她女儿在旁边全程目睹，不知道这件事在孩子幼小的心灵中会留下怎样的痕迹。

这样当着孩子的面漠视规则的父母并不少。因为马路上车辆不多，就带着孩子闯红灯过马路；地铁门就要关闭，带着孩子在警示声中惊险地跳进车厢……这些父母，一边教导孩子要遵守规则，一边却毫不犹豫地带着孩子漠视规则。这样会造成孩子的规则观念淡漠，继而模仿父母的行为破坏规则。

这个社会是依靠规则才能安稳有序地运转，破坏规则的人，迟早会被社会惩罚。

2017年，一位游客带着妻儿去宁波雅戈尔动物园玩耍，因嫌门票略贵，决定自己逃票入园。由于不熟悉园区分布，误闯老虎领地，命丧虎口。这就是漠视规则的恶果。

真正聪明的父母，应该时刻教导孩子，不要为一点蝇头小利就去钻规则的空子，并言行一致，从自己做起，严格遵守社会规则，给孩子树立起榜样。

二、沉迷电子产品

前段时间，南京一名10岁男童乐乐走红网络。因为在地铁上的举止怪异，乐乐被好心人发现，在沟通中乐乐坦白，这是他第十次离家出走了。而他离家出走的原因竟然是父母整天玩手机，完全不关心他，想以这种方式引起父母的注意。

他才10岁，离家出走10次，都唤不醒父母沉迷手机的心，多么令人心酸。

今年4月，湖南益阳一位爸爸送女儿去幼儿园，在车上接了个电话，又玩了会手机，竟然忘了要送女儿上学的事情，直接停车锁门离开了。直到下午5点，孩子妈妈接不到女儿，这名粗心的爸爸才想起来女儿还未下车。可怜的孩子被他们发现时，已经窒息而亡了。

东阳市横店镇一名父亲由于玩手机，三岁女儿坠楼都浑然不知。

由于父母沉迷手机而造成孩子受伤的例子还少吗？比起孩子，父母更容易沉迷手机。当手机成为了父母的全部，孩子难免会产生自己被抛弃被忽视的感觉。

在《少年说》中，就有一名五年级的学生哭诉父母心里只有手机。

这样的冷漠忽视带来的只有亲子间的疏离，甚至会造成孩子的心里问题。当然无可避免的，也会让孩子染上爱玩手机的习惯，不仅会影响孩子的视力、颈椎，也会影响孩子的专注力，影响孩子的学习能力，带来无可挽回的伤害。

三、抱怨生活，乱发脾气

现代社会压力大，难免会遇到不太顺心、不够如意的事情，有些父母却习惯抱怨生活，为一点小事就大发雷霆，即便当着孩子的面，也毫不收敛。

社会对孩子来说，是一片陌生的领域，孩子对于社会的印象是建立在父母的态度之上的。当父母习惯性的抱怨时，给孩子带来的是对于社会的焦虑和排斥，让孩子的内心充满了不安全感，十分不利于孩子今后融入社会。

乱发脾气的后果更严重，不仅会让孩子成为无辜的受害者，也会影响孩子的成长，让孩子形成暴躁、易怒的性格。遇到问题不会去解决，只会一味地发火、抱怨身边的人。

身为父母，应该多传递给孩子正面的情绪，在面对困难时，应该让孩子看到自己的乐观、坚强，积极解决问题，这样才能引导孩子成长为一个不惧困难、不畏挑战、乐观坚强的人。

我们总以为孩子什么都不懂，以为孩子什么都记不住，其实，你的一言一行，孩子都看在眼里，记在心里。

你是什么样的父母，就会培养出什么样的孩子。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)