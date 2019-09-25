婴儿吐奶还除了“拍嗝”，还可以试试这3个妙招！

自从家里的小宝贝出生后，家长们都竭尽全力地为孩子创造一个良好的成长环境，但无论多么小心仔细，总会出现一些需要解决的难题，其中，吐奶就是家长经常碰到的问题。

不同孩子发育情况也各不相同，吐奶情况也不一样，有的吐奶轻微，甚至不吐；有的非常严重，刚吃完就吐，且弄得满脸都是。刚出生的宝宝为何会有吐奶的情况？家长该采取哪些措施处理？如何正确样有效地预防或者减轻宝宝吐奶呢？

造成宝宝吐奶的原因

大部分宝宝在出生后都会有吐奶现象，但随着年龄增大逐渐改善，最早的3月，最长的会到5-6月。

1.肠胃器官消化薄弱

宝宝的胃呈水平位，处于不稳定状态。成年人进食的时候，食物进入胃部，入口会经过收缩来预防食物出现逆流至食道，但宝宝的贲门（胃部入口）相较于大人还比较松弛，无法充分收缩，因此在喝奶时，会逆流回食道中，造成吐奶。

2.喉部发育未成熟

宝宝除了胃部消化系统，其他部位发育也未完全，比如喉头的位置要比大人稍高一些，如果家长采取的喂奶姿势不当，那么当宝宝吃奶时空气容易一起带入体内，一同进入胃部。要是宝宝打嗝活动时，就很容易导致吐奶。

出现吐奶，家长该采取什么措施

吐奶是正常现象，家长不需要过度操心，根据孩子吐奶的严重程度，采取的方式也不同。

吐奶后，家长帮忙将宝宝头部垫高，扶起上半身，防止吐出来的东西咽回，造成呛到或堵塞，引起呼吸不畅，甚至窒息。将宝宝脸上的脏物清理干净，若鼻腔中也有残留的话，也要及时清理，避免不必要的危险。

在清理的过程中，仔细观察宝宝脸色是否正常，吐奶过后确实脸色会比较差，过段时间会恢复。宝宝吐奶后家长不要立刻给孩子喂水，因为会容易使残留奶水呛入食道，引起危险。喂水适宜在半小时后再进行，并且先用勺子稍微喂点，便于查看情况。

等宝宝从吐奶中恢复后，又想要喝奶了，家长可以再次进行喂奶，但喂奶量要减至日常量的50%，次数没有限制，也就是常说的“少食多餐”。并且家长要注意，在宝宝呕吐期间，除了奶其他食物一律不要喂食（包括辅食）。

有效预防宝宝吐奶

除了处理宝宝吐奶，家长也要学习预防吐奶的措施，一般采取拍嗝的方式：喂奶过后，将宝宝抱起来轻轻拍打后背，待宝宝打出嗝。下面还有3种方法供家长们参考：

1.采取竖抱，轻拍后背

带宝宝喂完奶后，可以在肩膀上放置一块柔软的毛巾或是手帕，将宝宝竖抱起来，脸稍侧趴在家长肩上，一手撑扶住孩子的屁股，另一只手轻拍宝宝后背（手微拱起，半圆弧形，呈空掌），以腰背为起点，从下至上，通过振动，将孩子体内空气拍出。要是效果甚微，可以采取按摩背部的方式。

2.支起下巴，坐起轻揉

家长让宝宝坐在自己腿上，侧靠于自己胸部，一只手的虎口支起孩子下巴，另一只手顺时针轻揉宝宝背部，然后再采取空掌拍打。

3.上身直立

宝宝吸入的空气有时也存在于奶水中，无法立即排出，难以打嗝。这时家长可以竖抱宝宝15分钟，让其上身直立起来，帮助宝宝排出体内空气。

只依靠拍嗝是远远不够的，家长还需要从根本上，也就是喂奶姿势、喂奶量等预防宝宝吐奶。

1.注意喂奶姿势

宝宝年龄尚小时，不适合采取躺喂的方式，隐患较大。妈妈喂奶时，可以坐抱着宝宝，让宝宝差不多倾斜45°角度，这有助于宝宝胃里的奶流入肠道中，减轻吐奶。

2.选择合适的奶嘴

若使用奶瓶，对于奶嘴的选择上也是有讲究的。过小，则宝宝需要更多吮吸的力气，导致更多的空气与奶液进入体内，过大，宝宝容易呛到咳嗽，因此家长一定要为宝宝选择大小适宜的奶嘴。

3.控制喂奶量

有些家长总觉得孩子吃得越多，长得越好，其实不然。宝宝本来应摄取的奶量只有70ml，但家长却冲喂了100ml，造成喂养过量。不止会增加吐奶的几率，也会加重宝宝肠胃负担，并产生肥胖等健康问题。家长要弄清宝宝哭的原因，秉着宝宝饿了就哭，会造成喂养过度，吐奶几率大大提高。

4.不要长时间饥饿

不要让宝宝长时间饥饿，若这时喂养，宝宝容易因饥饿闹情绪，哭闹。这时再喂奶的话，孩子极易容易被呛到，吐奶也是一样。

5.不要澡前喂奶

若喂完后立马洗澡，水温会使宝宝表皮血管扩张，体内血液大量流向表皮，而腹部流动血液则会减少，消化功能变弱。宝宝肠胃本就脆弱，受到刺激，也会导致吐奶。

因此，宝宝因为自身的发育情况，吐奶是无法根治的，但家中要是做好上文提到的几点，是可以大大减少宝宝吐奶情况。仔细呵护孩子，留意孩子的状况，等到6个月大后会有所缓解。

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