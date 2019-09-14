宝宝这些部位别乱摸，很危险！

刚出生的宝宝娇小可爱，皮肤滑嫩，特讨喜，任谁见到都想摸一摸、亲一亲。尤其是老一辈的，特喜欢捏一捏宝宝的脸和胳膊，为了哄宝宝开心，挠他的脚底板或者胳肢窝，更有的会不以为然地拿孩子的私处开玩笑。

很多时候家长碍于脸面，不好对长辈开口，但若不重视，有的行为将会对宝宝造成很多负面影响，比如身体发育迟缓、抵抗力低下等等。宝宝各方面都还比较敏感脆弱，安全隐患将不可小觑。

宝宝3个部位不要随便摸

1.肿块

新生宝宝在2-3周时，不管男孩女孩胸部都会有肿块，属于正常的生理现象。这是因为婴儿在母体内受到妈妈激素的影响，随着时间推移，激素会慢慢下降至正常水平，肿块也会消失。在肿块期间，务必不要强制挤压，不仅会影响宝宝胸部发育，而且会伤害皮肤。若宝宝有肿块触痛的异常情况，须立即就医治疗。

2.腮帮

婴儿的脸颊分布着腮腺及腮腺管，骨骼也处于发育，比较脆弱。频繁揉捏孩子腮帮及四周，时间一久，容易导致宝宝颧骨发育不一样，造成脸部左右不对称，大小脸等状况，对宝宝的形象有很大影响。

3.囟门

新生儿出生后，头上有两个柔软的区域就是前囟和后囟了。前囟门位于宝宝头上一块菱形区域，头皮下有血管，因此有跳动的情况。虽有头皮脑膜的保护，正常的触摸不会对宝宝产生影响，但还是要尽量避免触碰，特别是尖锐硬物，会导致宝宝颅内出血等脑部损伤。若碰撞到宝宝囟门，有红肿，鼓大的情况，甚至宝宝开始呕吐，要立马去医院进行检查，不要错过了最佳治疗加时间。

不妨多摸摸这两个部位

1.手

宝宝通过触觉来感知这个世界，小手便是重要的部位之一。通过手来感受物体的触感，再传递到大脑神经，这样的联系有助于宝宝的思维与智力发展，更促进大脑活动。因此多培养宝宝用手活动，变得更聪明。

2.脚

家长与孩子的互动是增进感情最好的方式。日常生活中，可以多亲吻、揉摸宝宝的双脚，增进亲子之间的关系。

宝宝虽小，但身体里的学问可大着呢，家长要学会认识哪些行为有益宝宝发育，哪些不利。虽然亲昵触摸是喜欢宝宝的行为，但上面提到的禁止触摸的部位还是少做为好，才能对宝宝的成长发育起到好的帮助。

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