宝宝脾胃状况怎么看？脸上3个部位告诉你

据统计，中国婴幼儿中每十个就有七个脾胃上有问题。若是宝宝的脾胃虚弱，将直接影响到自身营养吸收，势必不利于孩子的成长发育，甚至患上健康疾病。所以家长们平日里要多加注意，留心孩子的情况。

宝宝年龄尚小，缺乏语言表达能力。若身体难受，无法告诉父母，该如何是好呢？这时就需要家长们亲自检查孩子身体情况，通过细心观察细宝宝的脸色状况，来进行判断，是否宝宝近期健康？

1.鼻子

从面相上，脾胃的位置在鼻部。鼻头为脾，鼻翼部分为胃，鼻子的状况能够直接反应宝宝的脾胃是否健康。宝宝鼻头颜色正常，与肤色相符，呈亮色，即为健康；鼻头颜色偏红，与脾胃发热，内火过盛有关；鼻头发黑，且频繁哭闹，很大可能是肚子难受，为脾胃虚弱的一般表现，家长平日里可以留心观察一下。

2.眼袋

宝宝若是脾胃虚弱，身体代谢功能便会受到一定影响，随即导致身体缺乏必需营养，长期下来宝宝肌肉会变得松弛、皮肤无弹性，并且体内湿气加重，显现眼袋肥大。如果发现宝宝的眼袋偏大、发青，家长就要警惕注意了，去医院查看是否宝宝肠胃出现毛病。

3.嘴唇

宝宝嘴唇经常起皮，颜色暗淡，无光泽甚至发黑黄，说明脾胃虚弱，而正常宝宝唇色红润，富有光泽。

要把孩子带好，家长们不仅要耗费精力而且需要足够的耐心。对宝宝的所有事情责任，还要每时每刻留意他的行为举止，观察是否面部异常，身体是否健康。

当宝宝脾胃部位出现毛病时，家长该采取哪些措施为其进行调养呢？

1.体内菌群

宝宝若脾胃虚弱，身体免疫力自然低下，体内菌群也达不到平衡，家长可以为宝宝补充聚糖多杆菌来改善，并且有助于分泌消化酶，促进肠胃蠕动，从而改善脾胃状况。

2.食物

注意宝宝日常饮食，采取科学地喂养方式，而不是宝宝愿意多吃什么就多吃，造成偏食或积食。到了宝宝可以添加辅食的时候，也不要任意添加，尤其即将进入秋冬季节，高脂肪的食物要适量，并且多摄入富含植物纤维的食物。

3.按摩

中医上治疗宝宝脾胃的方案便是推拿。通过推拿穴位这一物理手段，促进宝宝体内血液循环，来达到保护脾胃目的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)