宝宝过度喂养的5种表现，你知道吗？

宝宝的出生对于家庭来说是一件开心的事，但都是初为人父人母，对于宝宝的照顾无法面面俱到。身边的朋友便请了个名牌月嫂帮忙照顾宝宝。

宝宝每天三件事：睡觉、吃饭、哭闹。月嫂每次看见孩子哭闹，就说孩子需要多哭，肺活量才能变大，身体才健康。并且叫她孩子只要一哭就喂奶，不分昼夜。用的理由都是“宝宝哭闹就是因为没有吃饱”朋友大部分时间都被月嫂喊去喂养宝宝，而月嫂则去呼呼睡觉去了。朋友换了个月嫂，这时才被告知孩子被过度喂养了。

5种宝宝喂食过度的表现

1.吐奶频繁

虽然吐奶是每个孩子都会有的情况，但若宝宝吐奶频率过高，那么就要留个心眼了，家长是否喂养过度了。刚出生的宝宝胃容量有限，不能消化过多的食物，所以会出现老是吐奶，甚至呕吐的情况。吐奶频繁，会严重影响宝宝的以营养吸收与消化发育。

2.排泄不正常

一般来说，宝宝吃得多，排泄物也会比较多，呈金黄色。但是如果发现，在自己平常喂养方式下，宝宝出现大小便不正常，不规律的情况。宝宝吃得过多，消化系统跟不上就会出现吃得多拉得少，或者是便便的颜色发绿或者是有小泡泡，那有可能就是过度喂养了。

3.易胃胀气

大部分妈妈会发现自家宝宝每天肚子鼓胀，并且极易哭闹，这是肠胃胀气的典型表现。宝宝肠胃发育不完善，很多时候由于喂食过度，消化缓慢造成积食，积食又容易发酵气体，从而引起肠胃胀气。家长可以对宝宝采用飞机抱或按摩排气方式来减轻症状。

4.体重增长太快

对于新生宝宝而言，他们的体重增长都是有衡量标准的，稍微差点也是属于合理范围内。宝妈带宝宝到医院进行检查时，若宝宝被发现体重飙升，医生都会提出合理饮食的方案并给出调整意见。我们平日里经常用“大胖小子”夸孩子，实际上对宝宝的健康非常不利。

5.拒绝食物

新生宝宝们的食物不是母乳，就是奶粉。宝宝无法用语言来表达自己的想法，当他们饿了会用哭闹的方式来告知父母。但若是吃饱了，他们也会选择做些小动作来表达，比如在喂养宝宝时候，宝宝出现抵触的态度，推开食物、撇开脑袋、吮吞咽速率减慢或停止等，就表明宝宝已经吃饱了，这时家长就可以停止喂食了。

过度喂养容易增加宝宝消化负担，还容易使脑供血不足，影响脑神经发育，日子一长，还容易患有高血压的隐患。对于宝宝的抚养及教育上，家长要及时发现问题，及时解决。宝宝经常会发生各种状况，家长不懂是正常的，但平时要多关注育儿方面的内容，多翻阅资料，在学习中成长，才能让宝宝健康快乐地成长。

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