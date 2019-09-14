宝宝到底有没有吃饱？记住这几点

好不容易生下孩子，但对孩子生活上的方方面面还不是特别了解，到底怎样才能当个称职的妈妈呢？身边的朋友就有疑问了，宝宝自出生以来，在喂养上面始终没有一个标准，是否宝宝哭闹就是肚子饿了呢？但若宝宝一哭就喂食，反复多次，宝宝到底饱了吗？宝宝到底有没有“饱腹感”呢？

随着年龄阶段，宝宝的胃容量在改变

宝宝在母体期间，已经适应在子宫羊水里的生活环境，出生后无法迅速适应外部环境的改变，不懂得如何摄取营养来维持机能，因此胃容量不是特别大，通常在50ml左右。

宝宝成长到3-4个月大时，因为吃了一段时间的母乳或奶粉，自身的胃容量相对变大了些，为100-110ml；下一个增长点在宝宝6-7月大时，胃容量增大到150-210ml；一直到孩子1岁左右，胃容量随着宝宝年龄增长而变大，最终达到400ml。

因此，父母在照料宝宝中，时刻注意宝宝身体情况，摸清宝宝的习惯特性，避免宝宝营养不良或饮食过度：吃的太少，会让宝宝胃容量逐渐缩小，得不到充分营养，没有益处；过量饮食会导致宝宝积食，体重过大，并发肥胖病症。

宝宝是否吃饱，了解这几点

家长们既然知道了不同阶段孩子的胃容量大小，也就明白了喂养的频率和量度了。那么孩子什么时候才算饱呢？来看看下文，一些小细节透露宝宝是否饱腹的信息。

1.面带笑容

对于小宝宝，他们不能通过语言来表达自己的感受，因此会通过肢体与表情来传达信息。所以当宝宝吃完饭后面带微笑，显得愉快满足，说明宝宝对用餐感到满意。

2.拒绝的动作

宝宝们若是吃饱了，也会有明显的动作来表达自己的意愿。比如有的宝宝就会撇开头，闭上嘴巴不吃；有的手脚乱动，推开餐食，这些都表示宝宝吃饱，不想再吃了。

3.排便

家长们也可以从宝宝一天排便几次来判断宝宝是否饱腹。宝宝正常吃饱，一日排便次数在2-5次，如果次数相差过多或过少，可能宝宝没有吃饱或吃多了。

宝宝一哭就是饿吗？

1.因饥饿

宝宝哭闹大部分情况下与饿了有关，因为自己不能用话说出来，为了告诉父母，只能通过哭来表达。新手父母一开始不能理解或误会宝宝的意思，只能哄着，但随着时间推移，也会慢慢明白。宝宝吃饱了便会停止哭闹，安心睡着，有的父母便很聪明，通过宝宝这种行为，能够迅速明白判断宝宝的意思。

父母若是见宝宝哭闹，可以先尝试喂养宝宝，如果宝宝确实饿了，他会心满意足的接受喂食；如果有其他原因，他会对喂奶表示抗拒。

2.因排泄

人有三急，宝宝也是。宝宝会哭是想传递信息，自己的尿布脏了，不舒服，想让父母帮忙更换新的。父母要明白这种信息，不至于到时手忙脚乱。如果换了尿布宝宝还是哭闹，就是其他原因了。

3.因惊吓

宝宝容易被外界吓到，因此会哭闹。也许是因为身旁有陌生人，或者没见过的物体，在宝宝小的时期减少与陌生人接触的机会，多与家里人接触，增进感情。不用那么着急培养宝宝社交能力，等到宝宝自我意识与认知逐渐形成时，再带他开眼界，交朋友。

家长要分析清楚宝宝为何而哭，肚子饿了也许只是其中一个原因，并非问题的根本。因此，不要宝宝一哭就喂食，看看是不是宝宝其他地方难受。

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