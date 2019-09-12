“宝宝天黑不能出门？”这次老人的话是对的

相信有不少妈妈都有类似的经历：晚上想带孩子出门转转的时候，老人会极力阻止，他们觉得宝宝晚上就不能出门了。听到老人的阻止，妈妈们大多不以为意，很明显又是老思想、迷信，但事实上，这次老人真的对了，夜晚确实不适合宝宝出门，这可不是什么迷信思想，有一定的科学道理的。

容易吓到孩子

当然这里并不是指“小孩子能看到大人看不见的东西”，而是因为夜晚光线较差，加上宝宝想象力非常丰富，很容易把突然出现的树叶、宠物、栏杆等想象成非常恐怖的东西。小宝宝们一直努力探索着这个世界，而他们的想象力有没有什么逻辑性，甚至有时候会分不清现实和幻想，很容易自己吓到自己。

气温低易生病

无论是夏天还是冬天，没有阳光的照射，夜晚温度会比较低，如果宝宝没能及时回家，那么白天出的汗到晚上很容易因此着凉，加上免疫系统还没有发育完全，很容易因此患病。所以为了孩子的健康，夜晚还是尽量避免外出。

打乱睡眠时间

小宝宝们尤其是0-1岁的，每天的睡眠时间都比成年人要长，一般在天黑以后，吃过一次奶的宝宝们就会启动睡眠模式。而如果这个时候还带着宝宝出去浪，那么受到外面温度、新鲜事物的刺激，他们很难安稳入睡，从而打乱了孩子的睡眠时间，对孩子的发育非常不利。

导致孩子长不高

身高的发展和生长激素的分泌有很大关系，而生长激素分泌的高峰期恰好是夜间，如果此时宝宝没有进入睡眠状态，那么体内生长激素的分泌会受到影响，长此以往就很可能长不高了。所以想要宝宝未来有个高个子，那么就要让他们在9点之前睡觉，相应的夜晚就不要再让他们出门了。

容易受到伤害

晚上光线不太好，孩子在活动的过程中还容易摔跤跌伤；除此以外，爸爸妈妈们很可能无法看好孩子，一个不留神就消失在夜色中；而且夜晚人也比较少，遇到坏人也很难找到人帮忙，更可怕的是因为夜色的掩护，你很难看清他们的长相，后续的寻找也非常困难。

所以说，白天尽量带孩子出去活动活动，而一旦太阳落山，建议还是早点把孩子带回家，吃饭洗澡并且尽早进入梦乡。当然万事没有绝对，偶尔有事要出门也是可以的，只是爸爸妈妈们一定要做好准备。

夜间带娃出门，要做什么准备

1.注意保暖

夜晚气温较低，尤其是春秋季节，昼夜温差较大，宝宝白天很可能只穿着单衣，所以晚上出门一定要注意保暖，给他们加个小外套。另外最好再带上一条薄毯，半路宝宝睡着了也能盖一盖。

2.看好孩子

夜晚光线弱、视野差，所以带娃出门的时候，一定要盯紧孩子，千万不要让他们离开你的视线范围，以免出现危险，必要的情况下最好绑上牵引绳。另外家长们自己要提高安全意识，晚上少去人烟稀少或者陌生的地方。

3.早点回家

夜晚带娃出门大多是无奈之举，爸爸妈妈们一定要尽快处理好自己的事情，然后早点回家，在保证孩子安全的同时，也让自己远离危险。注意夜晚带娃出门不要过频，睡觉习惯一旦打乱就很难再培养起来。

总结一下：抛开迷信思想，从科学角度出发，也不建议妈妈们夜晚带娃出门，无论是自身安全还是宝宝健康都得不到保障。另外这种行为也是在延后宝宝的睡眠时间，对他们的身体发育非常不利。

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