8%美国儿童诊断出食物过敏，芝麻也是过敏源之一

根据美国最新的研究表明，大约8%的美国儿童被诊断出食物过敏，许多儿童因为过敏反应需要到急诊室接受治疗。

在“父母报告的儿童食物过敏对美国公共健康的影响”这项研究中，研究人员调查了2015年10月至2016年9月期间近40000名美国儿童的父母，询问他们的孩子是否有食物过敏的表现。父母需要报告他们的孩子是否有过疑似食物过敏，如果是医生诊断，需要报告具体过敏反应症状和其他有关食物过敏的细节。

8%美国儿童食物过敏，芝麻也成过敏原

研究者使用“应用统计”方法来确保这些数据能够代表更广泛的美国人口，通过分析作者得出结论：近8%的美国儿童至少有一种由IgE介导的食物过敏。最常见的过敏原是花生、牛奶、贝类、树坚果、鸡蛋、鳍鱼、小麦、大豆和芝麻，芝麻是第九个最常见的过敏原，三分之一的芝麻过敏儿童至少有一个是严重的过敏性食物反应，并且在前一年有过急诊科就诊的经历。

据研究人员称，美国销售的包装食品进行“芝麻过敏原”标签法可能是有保障的，就像加拿大、欧洲、澳大利亚和以色列的情况一样。

食物过敏应重视，专业医生常联系

总的来说，大约五分之一的食物过敏儿童在过去一年，报告了一次或多次与食物过敏相关的急诊室就诊。此外，研究人员还发现，41%的食物过敏儿童使用过肾上腺素注射急救。

作者指出，这一数据与最近的报告一致，报告中过敏反应急诊室入院率正在上升，特别是儿童。

同时，他们的数据也强调了患者要与接受过食物过敏诊断培训的医生联系的重要性，以便对食物过敏的儿童及其家人进行更密切的监测，了解更多关于预防和治疗的知识，包括肾上腺素的重要性，帮助家庭更好地管理儿童食物过敏和避免严重过敏反应。

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