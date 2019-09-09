奶水少了，别慌，试试这几个方法！
发布于2019-09-09 11:05:29 标签：产后, 女性, 育儿知识, 饮食营养 作者：李沁
宝宝出生以后，如果没有足够的奶水喂养宝宝，新妈妈们一定会很着急。该怎么做才能下奶，保证宝宝有足够的奶水喝呢？育姐就给大家分享几个好方法：
1.喝汤
比如鱼汤、排骨汤或是猪脚汤，都有助于产奶，不但满足宝宝需求，同时还能美容。
2.排空两边乳房
宝妈要每隔一段时间排空奶水。如果不排空，身体会认为目前产出的奶水量是足够的，便会影响到下一次的奶水的产出。
3.保持好心情
分娩之后心情的好与坏会影响体内激素变化，最终影响奶水质量。如果心情不好，奶水质量也会受到影响。因此，建议宝妈保持心情愉快。
4.不要频繁更换乳房
宝妈给宝宝喂奶最好一边吃完再吃另一边。因为一开始奶水水分比较大，到了后面脂肪越多，营养也就越高。如果频繁更换，反而对宝宝成长不利。
5.没有奶水也要坚持吸
就算没有奶水，宝妈也要坚持让宝宝吮吸，两边轮流换，以此来刺激乳房。也可以用吸奶器吸，这样几天下来，就会有奶水了。
6.保证营养均衡
要保证饮食均衡，注重营养的补充，这样才能分泌出优质母乳。
7.不要随便服用药物
哺乳期间，宝妈不要随便服用药物，因为这会影响乳汁分泌，还会影响乳汁质量。宝妈如果生病，务必要在医生的指导下服用药物。
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