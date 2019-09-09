睡得好好的，BB突然抖一下是咋回事？

最近有妈妈在后台求助，说自家小宝宝睡得好好的，突然手抖一下，这种现象还不罕见，经常会出现，是不是有什么问题，需要去医院吗？其实，相信这种情况很多妈妈都遇到过，今天育姐就来跟大家好好说说这个问题：

宝宝为何会会睡眠中抖一抖

其实，育姐刚有孩子时，也发现了孩子这个奇特的表现，更是慌里慌张地带着宝宝去儿保科看了，后来才知道是虚惊一场。

其实，这是因为小BB现在还比较小，神经系统发育还不完善，大脑抑制功能不强，如果遇到刺激就会引发神经泛化现象，继而就会出现这种抖一抖的表现。这种情况在6个月前非常常见，通常是受到惊吓或者变换姿势时会出现，也是孩子的一种自我保护的本能反应，也叫作“惊跳反射”。

比如，当妈妈躺下陪宝贝睡觉时，及时动作很轻，也可能会导致孩子“抖一抖”。

当孩子出现这种情况是，可以轻轻抚摸宝贝抖动的区域，一般安抚过后，孩子就会继续睡去。

注意，这些抖动要警惕

当然，有些孩子长大了，还是会出现这种痘痘，有可能是白天太累所致。在睡眠中，孩子受到刺激就会导致脑部皮质的某些细胞群仍然处于兴奋状态，这便会做梦。宝宝就会通过运动中枢而引发四肢抖动、蹬腿等行为。不过这种情况也不会经常发生，只要注意护理，调整下孩子的作息，就会消失。

但如果宝宝总是经常反复出现这种情况，就很可能是缺钙所致的痉挛抽筋，建议要适当补钙，可以多吃如虾皮、紫菜、牛奶、西红柿等食物，必要时需要及时就医。

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